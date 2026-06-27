Prijina majka se skinula u bikini i svi trljaju oči: Niko ne vjeruje da ima ovoliko godina, uživa s partnerom Fahrudinom

Pjevačica Borka Mihajlović, majka muzičke zvijezde Aleksandre Prijović, privukla je pažnju na društvenim mrežama nakon što je objavila fotografiju s plaže u žutom bikiniju.

Borka, koja ima 52 godine, pokazala je zavidnu figuru tokom odmora na moru, a objavu je na Instagramu dodatno začinila pjesmom Crvene jabuke "Malo ćemo da se kupamo".