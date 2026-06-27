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KAKVA BOMBA

Prijina majka se skinula u bikini i svi trljaju oči: Niko ne vjeruje da ima ovoliko godina, uživa s partnerom Fahrudinom

Borka, koja ima 52 godine, pokazala je zavidnu figuru tokom odmora na moru

Uživa na moru. Instagram

Dž. B.

27.6.2026

Pjevačica Borka Mihajlović, majka muzičke zvijezde Aleksandre Prijović, privukla je pažnju na društvenim mrežama nakon što je objavila fotografiju s plaže u žutom bikiniju.

Borka, koja ima 52 godine, pokazala je zavidnu figuru tokom odmora na moru, a objavu je na Instagramu dodatno začinila pjesmom Crvene jabuke "Malo ćemo da se kupamo".

Seks bomba. Instagram

Njena objava brzo je izazvala brojne reakcije pratitelja koji su istakli da izgleda znatno mlađe.

Pored fotografija u kupaćem kostimu, Borka je podijelila i trenutke s partnerom Fahrudinom Buljubašićem s kojim uživa na ljetovanju, a par je dobio mnoštvo pozitivnih komentara na zajedničke fotografije.

Borka i Fahrudin. Instagram

Borka je ranije govorila i o odrastanju svoje kćerke Aleksandre u Belom Manastiru, ističući da je imala "lijepo i mirno djetinjstvo" te da su se trudili da odrasta kao i svako drugo dijete.

# LJETOVANJE
# ALEKSANDRA PRIJOVIĆ
# BORKA MIHAJLOVIĆ
# FAHRUDIN BULJUBAŠIĆ
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