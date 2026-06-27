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SP 2026.

Influenserica Zorannah želi odvesti muža na utakmicu SAD - BiH: Moram mu pokazati kako Balkanci igraju

Na Instagram storiju je zamolila svoje pratitelje da joj pomognu da dođe do ulaznica za ovaj duel, uz poruku da susret ne želi propustiti

Želi da nabavi karte za duel. Instagram

Dž. B.

27.6.2026

Srbijanska influenserica Zorana Jovanović, poznata kao Zorannah, na društvenim mrežama je otkrila da planira pratiti utakmicu između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na Svjetskom prvenstvu u nogometu.

Na Instagram storiju je zamolila svoje pratitelje da joj pomognu da dođe do ulaznica za ovaj duel, uz poruku da susret ne želi propustiti.

- Moram pokazati svom suprugu kako izgleda kada Balkanci igraju - napisala je Zorannah.

Njen suprug, golman Kurasaa Eloj Rum nedavno je privukao pažnju nastupom protiv Ekvadora, kada je, prema navodima, odbranio čak 15 udaraca u jednom meču Svjetskog prvenstva.

Zorannah je nakon tog susreta javno izrazila ponos na njegov nastup, a na tribinama je, kako je ranije istakla, bila emotivno pogođena te je u jednom trenutku i zaplakala.

Utakmica Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se 2. jula u 2:00 sata po našem vremenu na stadionu u San Francisku.

# KARTE
# ZORANNAH
# UTAKMICA
# SVJETSKO PRVENSTVO 2026.
# MUNDIJAL 2026
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