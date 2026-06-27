Influenserica Zorannah želi odvesti muža na utakmicu SAD - BiH: Moram mu pokazati kako Balkanci igraju

Srbijanska influenserica Zorana Jovanović, poznata kao Zorannah, na društvenim mrežama je otkrila da planira pratiti utakmicu između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na Svjetskom prvenstvu u nogometu.

Na Instagram storiju je zamolila svoje pratitelje da joj pomognu da dođe do ulaznica za ovaj duel, uz poruku da susret ne želi propustiti.

- Moram pokazati svom suprugu kako izgleda kada Balkanci igraju - napisala je Zorannah.

Njen suprug, golman Kurasaa Eloj Rum nedavno je privukao pažnju nastupom protiv Ekvadora, kada je, prema navodima, odbranio čak 15 udaraca u jednom meču Svjetskog prvenstva.

Zorannah je nakon tog susreta javno izrazila ponos na njegov nastup, a na tribinama je, kako je ranije istakla, bila emotivno pogođena te je u jednom trenutku i zaplakala.

Utakmica Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se 2. jula u 2:00 sata po našem vremenu na stadionu u San Francisku.