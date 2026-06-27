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HRVATSKA NAVIJAČICA

Ivana Knoll ponovo privukla pažnju na tribinama

Na tribinama se pojavila u bijelom topiću i plavim tajicama, a odjevnu kombinaciju nadopunila je kravatom s uzorkom crveno-bijelih kvadratića

Ivana Knoll. Instagram

M. Až.

27.6.2026

Ivana Knoll snimljena je na tribinama stadiona u Philadelphiji tijekom utakmice Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Gane. Riječ je o utakmici trećeg kola skupine L, koja se igra danas u Filadelfiji u SAD-u.

Na tribinama se pojavila u bijelom topiću i plavim tajicama, a odjevnu kombinaciju nadopunila je kravatom s uzorkom crveno-bijelih kvadratića.

Spremno je, po običaju, pozirala fotografima.

# IVANA KNOLL
# HRVATSKA
# MUNDIJAL 2026
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