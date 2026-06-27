Ivana Knoll ponovo privukla pažnju na tribinama

Ivana Knoll snimljena je na tribinama stadiona u Philadelphiji tijekom utakmice Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Gane. Riječ je o utakmici trećeg kola skupine L, koja se igra danas u Filadelfiji u SAD-u.
HRVATSKA NAVIJAČICA
HRVATSKA NAVIJAČICA
Na tribinama se pojavila u bijelom topiću i plavim tajicama, a odjevnu kombinaciju nadopunila je kravatom s uzorkom crveno-bijelih kvadratića
Ivana Knoll. Instagram
Ivana Knoll snimljena je na tribinama stadiona u Philadelphiji tijekom utakmice Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Gane. Riječ je o utakmici trećeg kola skupine L, koja se igra danas u Filadelfiji u SAD-u.
Na tribinama se pojavila u bijelom topiću i plavim tajicama, a odjevnu kombinaciju nadopunila je kravatom s uzorkom crveno-bijelih kvadratića.
Spremno je, po običaju, pozirala fotografima.
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