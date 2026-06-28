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UKRAO ŠOU

Nole svjetsku zvijezdu bacio u drugi plan: Latio se mikrofona na koncertu u Londonu, fanovi u transu

Đoković je posjetio stadion Totenhema i izazvao euforiju među publikom kada se pojavio na ekranu uz Bed Benija

Novak Đoković sa Bed Banijem pred koncert. Foto: Instagram

M. K. V. / Telegraf

28.6.2026

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, napravio je šou na koncertu svjetske zvijezde Bed Banija (Bad Bunny) u Londonu.

Bilo da je na terenu ili van njega, Nole je glavna zvijezda gdje god da se pojavi, što je i dokazao i ovog puta. 

Posjetio je stadion Totenhema i izazvao potpunu euforiju među publikom. 

Čim su ga ugledali na velikom ekranu, prisutni su počeli da vrište, a mnogi su brzo podigli telefone kako bi zabilježili trenutak.

U jednom trenutku, Đoković je dobio mikrofon u ruke.

Uz sugestije prisutnih šta treba da kaže, Nole je ispoštovao izvođača i uzviknuo poznati izraz koji ga je proslavio:

- Acho PR es otra cosa.

Nakon toga nastao je opšti delirijum na stadionu, a ubrzo su krenuli i prvi taktovi pjesme koju je Đoković "naručio".

Takođe, Novak Đoković se u bekstejdžu susreo s Bed Banijem, gdje su zajedno napravili fotografiju prije početka koncerta.

Podsjetimo, Đokovića na Vimbldonu već u ponedjeljak čeka prvi izazov na Centralnom terenu, gdje će oko 18 sati igrati protiv Kineza Jibinga Vua.

# LONDON
# NOVAK ĐOKOVIĆ
# BAD BUNNY
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