Konačno izlazi kao pobjednik: Bred Pit dobio bitku protiv Anđeline Džoli

Bred Pit (Brad Pitt) ostvario je pobjedu u pravnoj bici protiv Anđeline Džoli (Angelina Jolie) u sporu oko francuskog imanja i vinarije Šato Miraval.

Bivši partneri su bili suvlasnici ove poznate vinarije tokom svoje veze, prije nego što su se razišli. Nova sudska odluka obavezuje članove Stoli grupe, sadašnje vlasnike dijela francuske vinarije, da se povinuju presudi, prenosi magazin People.

Pit je ranije tvrdio da su investitori iz ovog velikog giganta za proizvodnju žestokih pića i vina bili upoznati s činjenicom da je Džoli 2021. godine prodala svoj udio u vinariji. Zvijezda filma o Formuli 1 podnijela je sudska dokumenta kako bi u junu 2025. godine uzela izjavu od Alekseja Olijnika iz Stoli grupe, koji je navodno odbio da dostavi potrebnu dokumentaciju ili se pojavi na svjedočenju, uz obrazloženje da ne može biti primoran jer je rezident Švedske.