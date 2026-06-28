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KRAJ PRAVNE DRAME

Konačno izlazi kao pobjednik: Bred Pit dobio bitku protiv Anđeline Džoli

Bivši partneri bili su suvlasnici poznate vinarije tokom veze, a nakon raskida završili su na sudu, koji je presudio u korist glumca

Bred Pit dobio Anđelinu Džoli na sudu. AP

M. K. V.

28.6.2026

Bred Pit (Brad Pitt) ostvario je pobjedu u pravnoj bici protiv Anđeline Džoli (Angelina Jolie) u sporu oko francuskog imanja i vinarije Šato Miraval.

Bivši partneri su bili suvlasnici ove poznate vinarije tokom svoje veze, prije nego što su se razišli. Nova sudska odluka obavezuje članove Stoli grupe, sadašnje vlasnike dijela francuske vinarije, da se povinuju presudi, prenosi magazin People.

Pit je ranije tvrdio da su investitori iz ovog velikog giganta za proizvodnju žestokih pića i vina bili upoznati s činjenicom da je Džoli 2021. godine prodala svoj udio u vinariji. Zvijezda filma o Formuli 1 podnijela je sudska dokumenta kako bi u junu 2025. godine uzela izjavu od Alekseja Olijnika iz Stoli grupe, koji je navodno odbio da dostavi potrebnu dokumentaciju ili se pojavi na svjedočenju, uz obrazloženje da ne može biti primoran jer je rezident Švedske.

Pravna bitka oko Šato Miravala počela je nakon što je Džoli prodala svoj udio u vinariji, koji je ranije dijelila s Pitom tokom njihove veze. Prema njegovim tvrdnjama, ta prodaja je prekršila raniji dogovor prema kojem nijedna strana nije smjela prodati svoj udio bez saglasnosti druge.

Pit je potom osporio transakciju, tvrdeći da mu se Džoli time sveti nakon njihovog raskida. U tužbi podnesenoj prije četiri godine, ovu prodaju je opisao kao "osvetnički potez".

Prošle godine Pit je dodatno tvrdio da je Olijnik imao ključnu ulogu u realizaciji prodaje, a ne samo sporednu, te da ga je u cijelom procesu vodio vlasnik Stoli grupe, ruski milijarder u egzilu Jurij Šefler.

U njegovom podnesku, Olijnik je opisan kao "ključni operativac" i jedan od glavnih svjedoka u cijeloj transakciji.

# BRAD PITT
# ANGELINA JOLIE
# SUD
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