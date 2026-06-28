Kortni Koks i Džoni Mekdejd prekinuli vezu nakon 10 godina: Psihoterapija bila okidač za prvi raskid

Američka glumica Kortni Koks (Courteney Coxi) muzičar Džoni Mekdejd (Johnny McDaid), član benda "Snow Patrol", okončali su vezu nakon više od deset godina.
Vijest o raskidu prvo je objavio "Daily Mail", dok su predstavnici Koks i Mekdejda za sada bez komentara.
Par je posljednji put zajedno viđen u javnosti u septembru 2025. godine, kada je prisustvovao finalnim danima US Opena. Nekoliko mjeseci ranije, Kortni Koks je javno čestitala Mekdejdu rođendan emotivnom objavom na Instagramu.
- Srećan rođendan čovjeku koji može gotovo sve. Voljeću te uvijek, Dž - napisala je glumica uz fotografije na kojima je muzičar prikazan tokom nastupa, u pilotskoj kabini aviona i s ribom koju je ulovio.
Kortni Koks i Džoni Mekdejd započeli su vezu krajem 2013. godine, nakon što su se upoznali na zabavi koju je organizirala glumica. Vjerili su se samo devet mjeseci kasnije, ali su krajem 2015. godine raskinuli vjeridbu. Pomirili su se naredne godine, ali se više nijesu vjerili.
Glumica je u aprilu 2024. godine otkrila da je njihov prvi raskid uslijedio tokom zajedničke terapije za parove.
- Tri godine nakon početka veze raskinuli smo, i to je bilo veoma intenzivno. Raskid se dogodio tokom terapije. Nisam očekivala da će se to desiti. Bio je to prvi minut seanse. Bili smo vjereni i bila sam potpuno šokirana. Trpjela sam veliki bol - ispričala je Koks u podkastu "Minnie Questions with Minnie Driver".
Dodala je da Mekdejd nije želio da je iznenadi, već da je i sam prolazio kroz težak period.
- Bio je u velikom emotivnom bolu zbog naše veze. Postojalo je mnogo stvari koje smo morali da riješimo i morao je da zaštiti sebe i svoje srce - kazala je glumica.
Ipak, istakla je da joj je taj raskid pomogao da bolje razumije sebe i sopstvene granice, zbog čega danas na to iskustvo gleda kao na važnu životnu lekciju.
- Taj raskid me naučio kako funkcioniram, šta nosim iz djetinjstva i šta mi je zaista potrebno u odnosima. Naučila sam da ne shvaćam sve lično, da postavim granice i posvetim se sebi. Imala sam sjajnog terapeuta - rekla je Koks, dodajući da je upravo to iskustvo doprinijelo kvalitetnijem odnosu nakon njihovog pomirenja.