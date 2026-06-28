Kortni Koks i Džoni Mekdejd prekinuli vezu nakon 10 godina: Psihoterapija bila okidač za prvi raskid

- Srećan rođendan čovjeku koji može gotovo sve. Voljeću te uvijek, Dž - napisala je glumica uz fotografije na kojima je muzičar prikazan tokom nastupa, u pilotskoj kabini aviona i s ribom koju je ulovio.

Par je posljednji put zajedno viđen u javnosti u septembru 2025. godine, kada je prisustvovao finalnim danima US Opena. Nekoliko mjeseci ranije, Kortni Koks je javno čestitala Mekdejdu rođendan emotivnom objavom na Instagramu.

Vijest o raskidu prvo je objavio "Daily Mail", dok su predstavnici Koks i Mekdejda za sada bez komentara.

Kortni Koks i Džoni Mekdejd započeli su vezu krajem 2013. godine, nakon što su se upoznali na zabavi koju je organizirala glumica. Vjerili su se samo devet mjeseci kasnije, ali su krajem 2015. godine raskinuli vjeridbu. Pomirili su se naredne godine, ali se više nijesu vjerili.

Glumica je u aprilu 2024. godine otkrila da je njihov prvi raskid uslijedio tokom zajedničke terapije za parove.

- Tri godine nakon početka veze raskinuli smo, i to je bilo veoma intenzivno. Raskid se dogodio tokom terapije. Nisam očekivala da će se to desiti. Bio je to prvi minut seanse. Bili smo vjereni i bila sam potpuno šokirana. Trpjela sam veliki bol - ispričala je Koks u podkastu "Minnie Questions with Minnie Driver".

Dodala je da Mekdejd nije želio da je iznenadi, već da je i sam prolazio kroz težak period.

- Bio je u velikom emotivnom bolu zbog naše veze. Postojalo je mnogo stvari koje smo morali da riješimo i morao je da zaštiti sebe i svoje srce - kazala je glumica.