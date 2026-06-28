Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KONAČNO

Povratak u velikom stilu: Hari i Megan stižu u Britaniju, sve oči uprte u važan susret

Par dolazi zajedno sa svoje dvoje djece, princom Arčijem i princezom Lilibet

Princ Heri i Megan Markl stižu u Britaniju. People

m. k. v.

28.6.2026

Princ Hari (Prince Harry) i njegova supruga Megan Markl (Megan Markl) planiraju posjetu Ujedinjenom Kraljevstvu u julu zajedno sa svoje dvoje djece, princom Arčijem i princezom Lilibet, potvrdio je danas njihov portparol.

Porodica će boraviti u Britaniji pet dana, od 7. do 11. jula, a to će biti prvo javno poznato putovanje Arčija (7) i Lilibet (5) u Britaniju od juna 2022. godine, kada su prisustvovali obilježavanju platinastog jubileja pokojne kraljice Elizabete II, prenosi ABC News.

To će ujedno biti i prva posjeta Megan Markl Britaniji nakon sahrane kraljice u septembru 2022. godine.

Tokom boravka, princ Hari će učestvovati u aktivnostima povezanima s humanitarnim organizacijama koje podržava, uključujući "Scotty’s Little Soldiers", "WellChild" i "Invictus Games", koje je i osnovao.

On će prisustvovati i događajima u Birmingemu u okviru priprema za "Invictus Games" 2027. godine. Arči i Lilibet neće učestvovati u javnim događajima, prenijeli su američki mediji.

Za sada nije poznato hoće li se tokom posjete sastati s kraljem Čarlsom III ili princom Vilijamom. Hari i Megan su se 2020. godine povukli s kraljevskih dužnosti i preselili u Sjedinjene Američke Države.

# PRINCE HARRY
# MEGAN MARKL
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.