Povratak u velikom stilu: Hari i Megan stižu u Britaniju, sve oči uprte u važan susret

Princ Hari (Prince Harry) i njegova supruga Megan Markl (Megan Markl) planiraju posjetu Ujedinjenom Kraljevstvu u julu zajedno sa svoje dvoje djece, princom Arčijem i princezom Lilibet, potvrdio je danas njihov portparol.

Porodica će boraviti u Britaniji pet dana, od 7. do 11. jula, a to će biti prvo javno poznato putovanje Arčija (7) i Lilibet (5) u Britaniju od juna 2022. godine, kada su prisustvovali obilježavanju platinastog jubileja pokojne kraljice Elizabete II, prenosi ABC News.

To će ujedno biti i prva posjeta Megan Markl Britaniji nakon sahrane kraljice u septembru 2022. godine.

Tokom boravka, princ Hari će učestvovati u aktivnostima povezanima s humanitarnim organizacijama koje podržava, uključujući "Scotty’s Little Soldiers", "WellChild" i "Invictus Games", koje je i osnovao.

On će prisustvovati i događajima u Birmingemu u okviru priprema za "Invictus Games" 2027. godine. Arči i Lilibet neće učestvovati u javnim događajima, prenijeli su američki mediji.

Za sada nije poznato hoće li se tokom posjete sastati s kraljem Čarlsom III ili princom Vilijamom. Hari i Megan su se 2020. godine povukli s kraljevskih dužnosti i preselili u Sjedinjene Američke Države.