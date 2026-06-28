Tuga u domu Željka Mitrovića, supruga neutješna: "Bez tebe je kuća tiha i prazna"

Supruga vlasnika Pink televizije Željka Mitrovića, Milica Mitrović, prije mjesec dana podijelila je s javnošću tužnu vijest da im je uginuo voljeni pas, a sada je novom objavom potvrdila da bol i tuga i dalje ne prolaze. Na svom Instagram profilu, mjesec dana nakon gubitka, Milica Mitrović ponovo je posvetila emotivne riječi svom psu koji joj je godinama bio vjerni pratilac. - Nedostaješ mi i ne postaje lakše - napisala je Milica u emotivnoj objavi posvećenoj svom ljubimcu.

Milica Mitrović podijelila tugu sa pratiocima . Foto: Instagram Milica Mitrović podijelila tugu sa pratiocima . Foto: Instagram

Podsjetimo, kada se prije mjesec dana prvi put oprostila od psa, Milica se oglasila na društvenim mrežama i emotivno zahvalila za šest godina zajedničkog života i nezaboravnih trenutaka. Tada je istakla koliko joj ljubimac nedostaje i koliko je njegov odlazak ostavio prazninu u njenom domu. - Moja Mejsi, moj Mejson, moja Mejsička. Moja ljubav. Hvala ti za najljepših šest godina. Zauvijek ćeš biti u mom srcu - napisala je tada supruga čelnika Pinka.