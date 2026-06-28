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POTRESNA PORUKA

Tuga u domu Željka Mitrovića, supruga neutješna: "Bez tebe je kuća tiha i prazna"

Milica Mitrović prije mjesec dana podijelila je tužnu vijest da im je uginuo voljeni pas, a novom objavom potvrdila da bol i tuga i dalje ne prolaze

Željko i Milica Mitrović. Foto: Instagram

M. K. V. / Telegraf

28.6.2026

Supruga vlasnika Pink televizije Željka Mitrovića, Milica Mitrović, prije mjesec dana podijelila je s javnošću tužnu vijest da im je uginuo voljeni pas, a sada je novom objavom potvrdila da bol i tuga i dalje ne prolaze.

Na svom Instagram profilu, mjesec dana nakon gubitka, Milica Mitrović ponovo je posvetila emotivne riječi svom psu koji joj je godinama bio vjerni pratilac.

- Nedostaješ mi i ne postaje lakše - napisala je Milica u emotivnoj objavi posvećenoj svom ljubimcu.

Milica Mitrović podijelila tugu sa pratiocima. Foto: Instagram

Podsjetimo, kada se prije mjesec dana prvi put oprostila od psa, Milica se oglasila na društvenim mrežama i emotivno zahvalila za šest godina zajedničkog života i nezaboravnih trenutaka.

Tada je istakla koliko joj ljubimac nedostaje i koliko je njegov odlazak ostavio prazninu u njenom domu.

- Moja Mejsi, moj Mejson, moja Mejsička. Moja ljubav. Hvala ti za najljepših šest godina. Zauvijek ćeš biti u mom srcu - napisala je tada supruga čelnika Pinka.

Dodala je i da je kuća bez ljubimca postala tiha i prazna, te da niko ne može zamijeniti prazninu koju je ostavio.

- Kuća će biti tiha bez tvojih koraka, bez pogleda kojim si me pratila i bez tvoje male njuškice koja je uvijek tražila ljubav i bila spremna za nestašluke. Ostavila si ogromnu prazninu koju niko nikada neće moći da zamijeni - navela je Milica Mitrović i na kraju dodala:

- Hvala ti za svaku sekundu ljubavi, vjernosti i sreće koju si mi dala. Volim te beskrajno, moja Mejs.

# SMRT
# PAS
# KUĆNI LJUBIMAC
# MILICA MITROVIĆ
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