Tuga u domu Željka Mitrovića, supruga neutješna: "Bez tebe je kuća tiha i prazna"

Supruga vlasnika Pink televizije Željka Mitrovića, Milica Mitrović, prije mjesec dana podijelila je s javnošću tužnu vijest da im je uginuo voljeni pas, a sada je novom objavom potvrdila da bol i tuga i dalje ne prolaze.
Na svom Instagram profilu, mjesec dana nakon gubitka, Milica Mitrović ponovo je posvetila emotivne riječi svom psu koji joj je godinama bio vjerni pratilac.
- Nedostaješ mi i ne postaje lakše - napisala je Milica u emotivnoj objavi posvećenoj svom ljubimcu.
Podsjetimo, kada se prije mjesec dana prvi put oprostila od psa, Milica se oglasila na društvenim mrežama i emotivno zahvalila za šest godina zajedničkog života i nezaboravnih trenutaka.
Tada je istakla koliko joj ljubimac nedostaje i koliko je njegov odlazak ostavio prazninu u njenom domu.
- Moja Mejsi, moj Mejson, moja Mejsička. Moja ljubav. Hvala ti za najljepših šest godina. Zauvijek ćeš biti u mom srcu - napisala je tada supruga čelnika Pinka.
Dodala je i da je kuća bez ljubimca postala tiha i prazna, te da niko ne može zamijeniti prazninu koju je ostavio.
- Kuća će biti tiha bez tvojih koraka, bez pogleda kojim si me pratila i bez tvoje male njuškice koja je uvijek tražila ljubav i bila spremna za nestašluke. Ostavila si ogromnu prazninu koju niko nikada neće moći da zamijeni - navela je Milica Mitrović i na kraju dodala:
- Hvala ti za svaku sekundu ljubavi, vjernosti i sreće koju si mi dala. Volim te beskrajno, moja Mejs.