Objava Dženifer Lopez tjera na suze: Ove trenutke će zauvijek čuvati od zaborava

Popularna pjevačica Dženifer Lopez (Jennifer Lopez) podijelila je emotivne fotografije s ceremonija mature svojih blizanaca Maxa i Emme, koje je dobila s bivšim suprugom Markom Antonijem (Marcom Anthonyjem).
Pjevačica i glumica objavila je niz fotografija na Instagramu, na kojima se vide trenuci zagrljaja sa sinom Maxom (18), kao i snimci s mature njene kćerke Emme, koja sada koristi ime Oskar.
Na jednoj od fotografija Oskar pozira u svečanoj maturantskoj odori ispred natpisa "Class of 2026", dok se na drugoj vidi detalj s ceremonije, uključujući i kapu s porukom "nije mi ovo prvi put". Objavu prate i fotografije slastica i dekoracija s proslave.
- Kažu da imam sreće, ne protivim se. Samo taj osjećaj - napisala je Lopez u opisu objave.
Pjevačica je ranije ovog mjeseca prisustvovala odvojenim ceremonijama mature svojih blizanaca, gdje je, prema fotografijama, bila vidno emotivna dok je gledala sina Maxa kako diplomira.
Oskar planira studirati pozorišnu i vizuelnu umjetnost na "Sarah Lawrence Collegeu", dok Max još nije javno otkrio svoje planove za dalje školovanje.
Dženifer Lopez je ranije u intervjuima isticala da joj je najvažnije da njena djeca budu sretna i da slijede svoje snove, te da se raduje njihovom novom životnom poglavlju.