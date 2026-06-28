Objava Dženifer Lopez tjera na suze: Ove trenutke će zauvijek čuvati od zaborava

Popularna pjevačica Dženifer Lopez (Jennifer Lopez) podijelila je emotivne fotografije s ceremonija mature svojih blizanaca Maxa i Emme, koje je dobila s bivšim suprugom Markom Antonijem (Marcom Anthonyjem). Pjevačica i glumica objavila je niz fotografija na Instagramu, na kojima se vide trenuci zagrljaja sa sinom Maxom (18), kao i snimci s mature njene kćerke Emme, koja sada koristi ime Oskar.

Na jednoj od fotografija Oskar pozira u svečanoj maturantskoj odori ispred natpisa "Class of 2026", dok se na drugoj vidi detalj s ceremonije, uključujući i kapu s porukom "nije mi ovo prvi put". Objavu prate i fotografije slastica i dekoracija s proslave. - Kažu da imam sreće, ne protivim se. Samo taj osjećaj - napisala je Lopez u opisu objave. Pjevačica je ranije ovog mjeseca prisustvovala odvojenim ceremonijama mature svojih blizanaca, gdje je, prema fotografijama, bila vidno emotivna dok je gledala sina Maxa kako diplomira.