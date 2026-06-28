Kasper otkrio pravo stanje Mine Kostić: Prvo pojavljivanje nakon izlaska iz bolnice

Pjevačica Mina Kostić ponovo se pojavila u javnosti nekoliko dana nakon što je napustila Specijalnu psihijatrijsku bolnicu "Dr Laza Lazarević", gdje je bila hospitalizovana.

Od izlaska iz ustanove 23. juna nije se oglašavala, zbog čega su se mnogi pitali kako se osjeća.

Sada je njen vjerenik Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, na Instagramu objavio njihove zajedničke fotografije.

Par je vrijeme proveo u prirodi, a na fotografijama se vidi i Mina koja nasmijana grli svog izabranika.

Uz objavu, Kasper je kratko poručio:

– Volimo vas.