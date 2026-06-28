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VIDNA PROMJENA

Kasper otkrio pravo stanje Mine Kostić: Prvo pojavljivanje nakon izlaska iz bolnice

Vjerenik je pjevačicu odveo u prirodu, a na fotografijama koje je objavio vidi se nasmijana Mina kako ga grli

Mane Ćuruvija Kasper i Mina Kostić. Foto: Instagram

M. K. V.

28.6.2026

Pjevačica Mina Kostić ponovo se pojavila u javnosti nekoliko dana nakon što je napustila Specijalnu psihijatrijsku bolnicu "Dr Laza Lazarević", gdje je bila hospitalizovana.

Od izlaska iz ustanove 23. juna nije se oglašavala, zbog čega su se mnogi pitali kako se osjeća. 

Sada je njen vjerenik Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, na Instagramu objavio njihove zajedničke fotografije.

Par je vrijeme proveo u prirodi, a na fotografijama se vidi i Mina koja nasmijana grli svog izabranika.

Uz objavu, Kasper je kratko poručio:

– Volimo vas.

Podsjetimo, pri izlasku iz bolnice po Minu su došli upravo Kasper i njen brat. Prilikom izlaska kratko se obratila okupljenim medijima.

– Dobro sam – rekla je pjevačica.

Inače, Mina Kostić primljena je u spomenutu zdravstvenu ustanovu 31. maja, kada je, prema ranijim navodima, dovedena u pratnji policije nakon što je pokazala agresivno ponašanje.

Tokom boravka u bolnici redovno ju je posjećivao vjerenik, a podršku su joj pružali članovi porodice, kolege i brojni fanovi koji su joj željeli brz oporavak.

# MINA KOSTIĆ
# KASPER
# MANE ĆURUVIJA
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