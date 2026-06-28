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ROMANIJA

U Knežini otvoreno spomen-obilježje Halidu Bešliću

"Nisi dao da se izvor zamuti", piše na spomeniku

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

28.6.2026

U mjestu Knežina na Romaniji otvoreno je spomen-obilježje Halidu Bešliću.

Spomen su svečano otvorili unuci Halida Bešlića.

To je ranije za portal "Avaza" najavio i Izet Bubregović, prijatelj Halida Bešlića iz djetinjstva.

Spomenik je izgrađen zahvaljujući donacijama prijatelja Halida Bešlića, kao i mještana Knežine i okolnih mjesta.

"Nisi dao da se izvor zamuti", piše na spomeniku, a izgradnja je koštala oko 18.000 KM.

Inače, Halid Bešlić je uvijek isticao važnost svog rodnog kraja, često ga je opjevao, kao i posjećivao.

# HALID BEŠLIĆ
# KNEŽINA
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