U Knežini otvoreno spomen-obilježje Halidu Bešliću

U mjestu Knežina na Romaniji otvoreno je spomen-obilježje Halidu Bešliću.

To je ranije za portal "Avaza" najavio i Izet Bubregović, prijatelj Halida Bešlića iz djetinjstva.

Spomenik je izgrađen zahvaljujući donacijama prijatelja Halida Bešlića, kao i mještana Knežine i okolnih mjesta.

"Nisi dao da se izvor zamuti", piše na spomeniku, a izgradnja je koštala oko 18.000 KM.

Inače, Halid Bešlić je uvijek isticao važnost svog rodnog kraja, često ga je opjevao, kao i posjećivao.