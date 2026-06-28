Fazla zamijenio estradu motikom: Baštu sam malčirao, livade pokosio

Bosanskohercegovački kantautor Zlatan Fazlić Fazla već nekoliko godina živi na imanju iznad Sarajeva, gdje je gradsku vrevu zamijenio mirnijim načinom života i radom u prirodi.

Fazla je i ranije isticao da mu život izvan grada izuzetno prija, a slobodno vrijeme posvećuje uređenju imanja, bašti i vinogradu. Na društvenim mrežama podijelio je kako su ovih dana u fokusu poljoprivredni poslovi.

- Baštu sam malčirao, livade pokosio, za vikend sam u vinogradu, a u ponedjeljak odoh na Butmir - napisao je Fazla.