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IMANJE IZVAN GRADA

Fazla zamijenio estradu motikom: Baštu sam malčirao, livade pokosio

U ponedjeljak odoh na Butmir na radionicu koju na svom poligonu organizuje Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

Fazla na imanju. Facebook

Piše: Dzemila Busnov

28.6.2026

Bosanskohercegovački kantautor Zlatan Fazlić Fazla već nekoliko godina živi na imanju iznad Sarajeva, gdje je gradsku vrevu zamijenio mirnijim načinom života i radom u prirodi.

Fazla je i ranije isticao da mu život izvan grada izuzetno prija, a slobodno vrijeme posvećuje uređenju imanja, bašti i vinogradu. Na društvenim mrežama podijelio je kako su ovih dana u fokusu poljoprivredni poslovi.

- Baštu sam malčirao, livade pokosio, za vikend sam u vinogradu, a u ponedjeljak odoh na Butmir - napisao je Fazla.

Bio je vrijedan. Facebook

Tamo ide na radionicu koju na svom poligonu organizuje Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu, namijenjenu studentima, farmerima i hobistima.

Kako je istakao, mali poljoprivredni proizvođači i prerađivači imat će priliku razmijeniti iskustva, steći nova znanja i upoznati se s dobrim praksama, a zainteresovane je pozvao da im se pridruže.

# IMANJE
# POLJOPRIVREDA
# ZLATAN FAZLIĆ FAZLA
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