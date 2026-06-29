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ŠON PRESTON I DŽEJDEN

Sinovi Britni Spirs debitovali na pisti tokom Nedjelje mode u Parizu

Dodao je da Britni danas provodi mnogo vremena sa sinovima i da su joj oni najveća životna radost

Britni Spirs - Avaz
Britni Spirs - Avaz
Britni Spirs - Avaz
Britni Spirs - Avaz
Britni Spirs - Avaz
E. A.

29.6.2026

Sinovi pop zvijezde Britni Spirs, Šon Preston i Džejden Federlajn, prvi put su se pojavili kao modeli na pisti tokom Nedjelje mode u Parizu.

Šon Preston (20) nosio je dugu crnu svilenu jaknu, crnu košulju i kravatu, koje je kombinovao s farmerkama i crnim lakovanim cipelama na reviji modne kuće Vetements za kolekciju proljeće/ljeto 2027.

Njegov mlađi brat Džejden (19) predstavio se u ležernijem izdanju u izblijedjelim plavim farmerkama, uskoj bijeloj majici bez rukava, kožnom kaišu s lancima i tamnosmeđim mokasinama.

Na istoj reviji pojavile su se i brojne poznate ličnosti, među kojima je bila trostruko za Oskara nominovana glumica Šeron Stoun. Među zvanicama su bili i Nort Vest, kćerka Kim Kardašijan i Kanjea Vesta, te pjevač Maluma.

Britni Spirs i njen bivši suprug Kevin Federlajn vjenčali su se 2004. godine, a sinove su dobili 2005. i 2006. Razveli su se tri godine kasnije, nakon čega je Federlajn dobio starateljstvo nad djecom.

Posljednjih godina odnosi između pjevačice i sinova znatno su se popravili. Šon Preston je u aprilu svom prezimenu na društvenim mrežama dodao i Spirs, izostavivši prezime Federlajn.

Prema navodima izvora koje prenose američki mediji, Šon Preston i Džejden pružili su majci veliku podršku nakon njenog hapšenja zbog vožnje pod utjecajem alkohola u martu ove godine.

– Posljednjih nekoliko godina prolazila je kroz težak period, ali povratak sinova u njen život bio je velika prekretnica – rekao je izvor.

Dodao je da Britni danas provodi mnogo vremena sa sinovima i da su joj oni najveća životna radost.

– Oni su uz nju zato što je vole i žele joj sve najbolje. Vrijeme koje provode zajedno za Britni predstavlja pravi dar – naveo je isti izvor.

Britni Spirs je u maju priznala krivicu za blaži prekršaj iz oblasti sigurnosti saobraćaja, čime je izbjegla zatvorsku kaznu i završila program rehabilitacije, navodno na nagovor svojih sinova.

# BRITNI SPIRS
# HOLIVUD
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