Sinovi Britni Spirs debitovali na pisti tokom Nedjelje mode u Parizu

Sinovi pop zvijezde Britni Spirs, Šon Preston i Džejden Federlajn, prvi put su se pojavili kao modeli na pisti tokom Nedjelje mode u Parizu.

Šon Preston (20) nosio je dugu crnu svilenu jaknu, crnu košulju i kravatu, koje je kombinovao s farmerkama i crnim lakovanim cipelama na reviji modne kuće Vetements za kolekciju proljeće/ljeto 2027.

Njegov mlađi brat Džejden (19) predstavio se u ležernijem izdanju u izblijedjelim plavim farmerkama, uskoj bijeloj majici bez rukava, kožnom kaišu s lancima i tamnosmeđim mokasinama.

Na istoj reviji pojavile su se i brojne poznate ličnosti, među kojima je bila trostruko za Oskara nominovana glumica Šeron Stoun. Među zvanicama su bili i Nort Vest, kćerka Kim Kardašijan i Kanjea Vesta, te pjevač Maluma.

Britni Spirs i njen bivši suprug Kevin Federlajn vjenčali su se 2004. godine, a sinove su dobili 2005. i 2006. Razveli su se tri godine kasnije, nakon čega je Federlajn dobio starateljstvo nad djecom.

Posljednjih godina odnosi između pjevačice i sinova znatno su se popravili. Šon Preston je u aprilu svom prezimenu na društvenim mrežama dodao i Spirs, izostavivši prezime Federlajn.