Dado postao otac po treći put: Rodio se Isak Polumenta

Dado Polumenta i njegova supruga Ivona proširili su porodicu. Na svijet je stigao njihov prvi sin. Porodica je objavila sliku iz bolnice.
- Isak Polumenta. Hvala ti, Bože - napisao je Dado.
SRETNE VIJESTI
Isak je rođen sinoć, sitno prije ponoći. Podsjetimo, Dado i Ivona su već bili roditelji dvije kćerke
Dado s porodicom. Instagram
Dado Polumenta i njegova supruga Ivona proširili su porodicu. Na svijet je stigao njihov prvi sin. Porodica je objavila sliku iz bolnice.
- Isak Polumenta. Hvala ti, Bože - napisao je Dado.
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