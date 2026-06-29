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Dado postao otac po treći put: Rodio se Isak Polumenta

Isak je rođen sinoć, sitno prije ponoći. Podsjetimo, Dado i Ivona su već bili roditelji dvije kćerke

Dado s porodicom. Instagram

E. A.

29.6.2026

Dado Polumenta i njegova supruga Ivona proširili su porodicu. Na svijet je stigao njihov prvi sin. Porodica je objavila sliku iz bolnice.

- Isak Polumenta. Hvala ti, Bože - napisao je Dado.

Isak je rođen sinoć, sitno prije ponoći. Podsjetimo, Dado i Ivona su već bili roditelji dvije kćerke.
# DADO POLUMENTA
# ISAK POLUMENTA
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