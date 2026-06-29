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DIREKTOR HYPE PRODUKCIJE

Pokušaj atentata na Sašu Mirkovića: Izbjegli smo ono najgore

Naveo je da su zahvaljujući prisebnoj i pravovremenoj reakciji vozača i članova obezbjeđenja uspjeli da izbjegnu tragičan ishod

Vlasnik i direktor Hype produkcije i Hype televizije Saša Mirković. Instagram

E. A.

29.6.2026

Vlasnik i direktor Hype produkcije i Hype televizije Saša Mirković oglasio se neposredno nakon završetka velikog finala muzičkog takmičenja „Hype Zvezde“, iznijevši tvrdnje da je prilikom povratka iz studija u Ugrinovcima izvršen pokušaj atentata na njega i članove njegovog obezbjeđenja.

Naveo je da su zahvaljujući prisebnoj i pravovremenoj reakciji vozača i članova obezbjeđenja uspjeli da izbjegnu tragičan ishod.

– Poslije završetka emisije „Hype Zvezde“, prilikom povratka iz studija u Ugrinovcima na mene i moje obezbjeđenje pokušan je atentat. Pravovremenom reakcijom vozača i pratioca uspjeli smo da izbjegnemo ono najgore. Više informacija uskoro – poručio je Mirković.

Saša Mirković najavio da će se uskoro ponovo obratiti javnosti i izneti više detalja o cijelom slučaju.

Mirković: Uskoro više detalja. Instagram

Ova vijest uznemirila je javnost i izazvala veliku pažnju, dok se očekuju zvanične informacije koje će rasvijetliti sve okolnosti događaja.

# SAŠA MIRKOVIĆ
# HYPE
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