Čisti vrtić i radi kao konobarica, a bila je popularna pjevačica: "Plaćam kiriju 600 eura"

Bivša zvijezda devedesetih Slađa Delibašić (57) nekada je harala regionalnom muzičkom scenom zajedno s bivšim suprugom Đoletom Đoganijem, no nakon razvoda potpuno se posvetila porodici i privatnom biznisu.

Pjevačica je nedavno otkrila da radi i kao konobarica u kafiću svoje mlađe kćerke Marinele.

– Jao, sad sam sjela ako mi vjerujete. Posla ima koliko hoćete. Radim, zašto da ne! To je lokal moje kćerke i vrlo rado joj pomažem. Radim ovdje do jedan poslije podne, a onda odlazim u vrtić i tamo nastavljam s poslom – ispričala je Slađa u emisiji "Exkluziv".

Gosti ostanu u šoku

Kako kaže, gosti često ostanu iznenađeni kada shvate ko im donosi narudžbe.

– Ljudi su u početku bili u nevjerici pa su se čudili i pitali me jesam li ja Slađa Đogani. Ja im prvo kažem da nisam, ali pošto komuniciram s njima, glas me oda pa ih ne mogu dugo lagati. Evo, pozivam vas da dođete da vas uslužim i skuham vam kafu – kazala je kroz smijeh.