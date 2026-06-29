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ŽIVOT JOJ SE PREOKRENUO

Čisti vrtić i radi kao konobarica, a bila je popularna pjevačica: "Plaćam kiriju 600 eura"

Slađa Delibašić nekada je harala regionalnom muzičkom scenom zajedno s bivšim suprugom Đoletom Đoganijem, a poslije razvoda se posvetila djeci

Slađa Delibašić promijenila profesiju. Foto: TV Prva

M. K. V. / Blic

29.6.2026

Bivša zvijezda devedesetih Slađa Delibašić (57) nekada je harala regionalnom muzičkom scenom zajedno s bivšim suprugom Đoletom Đoganijem, no nakon razvoda potpuno se posvetila porodici i privatnom biznisu.

Pjevačica je nedavno otkrila da radi i kao konobarica u kafiću svoje mlađe kćerke Marinele.

– Jao, sad sam sjela ako mi vjerujete. Posla ima koliko hoćete. Radim, zašto da ne! To je lokal moje kćerke i vrlo rado joj pomažem. Radim ovdje do jedan poslije podne, a onda odlazim u vrtić i tamo nastavljam s poslom – ispričala je Slađa u emisiji "Exkluziv".

Gosti ostanu u šoku

Kako kaže, gosti često ostanu iznenađeni kada shvate ko im donosi narudžbe.

– Ljudi su u početku bili u nevjerici pa su se čudili i pitali me jesam li ja Slađa Đogani. Ja im prvo kažem da nisam, ali pošto komuniciram s njima, glas me oda pa ih ne mogu dugo lagati. Evo, pozivam vas da dođete da vas uslužim i skuham vam kafu – kazala je kroz smijeh.

DRUŠTVENE MREŽE

Osim rada u kafiću, vodi i vrtić koji je otvorila, a priznaje da dio poslova obavlja sama.

– Svaki dan sam od jutra u vrtiću, a čistim sama dva puta sedmično. Imam još jednu odgajateljicu koja je sitna pa može svuda da se provuče – rekla je.

Sve prepisala kćerkama

Iako je tokom karijere zaradila značajan novac, nakon razvoda odlučila je nekretnine prepisati svojim kćerkama.

Jednu kuću dala je starijoj kćerki Silviji, drugu mlađoj Marineli, dok je od treće i najveće kuće napravila vrtić.

Zbog toga danas živi kao podstanarka. 

– I dalje sam podstanar. Ne živim ovdje, u ovoj zgradi je jedna kćerka, a u drugoj druga. Sukob su generacija pa mi je bolje da imam svoj mir. Sada plaćam stan 600 eura mjesečno, cijene su mnogo porasle – priznala je pjevačica.

# POSAO
# SLAĐA DELIBAŠIĆ
# PORODICA
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