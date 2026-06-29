Progovorila o očuhu: Bivši muž Goce Lazarević 20 godina u braku s majkom pobjednice "Zvezda Granda"

Pjevačica Teodora Toković, pobjednica stručnog žirija takmičenja "Zvezde Granda" 2018. godine, u emisiji "Ispovest" govorila je o svom privatnom životu, a posebno o odnosu s očuhom, poznatim kompozitorom Milutinom Popovićem Zaharom. Toković je ispričala da su njena majka i bivši suprug pjevačice Goce Lazarević zajedno gotovo dvije decenije, te da ga je od samog početka prihvatila kao člana porodice. – Znam ko je i kakvu karijeru ima, ali ga nikada nisam doživljavala kao javnu ličnost. Od početka sam ga prihvatila kao maminog partnera i nekoga ko je ušao u naš život i ostao. Imamo faze kada mi drži lekcije, a ja kažem: "Dobro, dobro, Milutine". Potpuno ga doživljavam kao dio porodice – rekla je pjevačica.

Goca Lazarević je u dobrim odnosima sa bivšim mužem . Grand Online Goca Lazarević je u dobrim odnosima sa bivšim mužem . Grand Online

Otkrila je da se njena majka i Zahar poznaju još iz komšiluka, a da je njihova ljubavna priča počela sredinom 2000-ih godina. – Mama je radila u opštini, bila je uvijek ljubazna i spremna pomoći ljudima. Tako je nekako krenula njihova priča. Do danas traje i zaista se mnogo vole – kazala je Toković. Pjevačica je otkrila i da je Zahar prošle godine prolazio kroz težak zdravstveni period. – Bio je u lošem stanju. Javnost to ne zna. Svi smo to veoma teško podnijeli, posebno mama, njegova djeca, moj brat i ja. Hvala Bogu, na kraju je sve ispalo dobro – rekla je.

Milutin Popović Zahar . Foto: Telegraf/Muzička apoteka Milutin Popović Zahar . Foto: Telegraf/Muzička apoteka