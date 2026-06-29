Progovorila o očuhu: Bivši muž Goce Lazarević 20 godina u braku s majkom pobjednice "Zvezda Granda"

Pjevačica Teodora Toković, pobjednica stručnog žirija takmičenja "Zvezde Granda" 2018. godine, u emisiji "Ispovest" govorila je o svom privatnom životu, a posebno o odnosu s očuhom, poznatim kompozitorom Milutinom Popovićem Zaharom.
Toković je ispričala da su njena majka i bivši suprug pjevačice Goce Lazarević zajedno gotovo dvije decenije, te da ga je od samog početka prihvatila kao člana porodice.
– Znam ko je i kakvu karijeru ima, ali ga nikada nisam doživljavala kao javnu ličnost. Od početka sam ga prihvatila kao maminog partnera i nekoga ko je ušao u naš život i ostao. Imamo faze kada mi drži lekcije, a ja kažem: "Dobro, dobro, Milutine". Potpuno ga doživljavam kao dio porodice – rekla je pjevačica.
Otkrila je da se njena majka i Zahar poznaju još iz komšiluka, a da je njihova ljubavna priča počela sredinom 2000-ih godina.
– Mama je radila u opštini, bila je uvijek ljubazna i spremna pomoći ljudima. Tako je nekako krenula njihova priča. Do danas traje i zaista se mnogo vole – kazala je Toković.
Pjevačica je otkrila i da je Zahar prošle godine prolazio kroz težak zdravstveni period.
– Bio je u lošem stanju. Javnost to ne zna. Svi smo to veoma teško podnijeli, posebno mama, njegova djeca, moj brat i ja. Hvala Bogu, na kraju je sve ispalo dobro – rekla je.
Dodala je da, uprkos godinama, Zahar i dalje aktivno radi.
– Njegov studio se ne gasi. Slika, komponuje, piše scenarije za predstave i filmove. Zaista je svestrana ličnost – navela je.
Teodora je otkrila i da su razgovarali o mogućnosti da neke od njegovih najpoznatijih pjesama dobiju novo ruho.
– Predložila sam da ja otpjevam neke njegove pjesme, možda i uz gostovanja drugih izvođača. Voljela bih da te antologijske pjesme približimo mlađim generacijama – kazala je pjevačica.
Ona je u pomenutoj emisiji, između ostalog, govorila i o povlačenju s estrade, teškom periodu nakon razvoda, odgajanju kćerke, te povratku na muzičku scenu.