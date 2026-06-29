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NEOBIČNA LJUBAVNA PRIČA

Progovorila o očuhu: Bivši muž Goce Lazarević 20 godina u braku s majkom pobjednice "Zvezda Granda"

Slavni kompozitor je nakon braka s pjevačicom skoro dvije decenije u ljubavi s komšinicom, čija kćerka je postala poznata kroz muzičko takmičenje

Teodora Toković tvrdi da je Zahara odmah prihvatila kao člana porodice. Foto: Grand TV

M. K. V. / Nova

29.6.2026

Pjevačica Teodora Toković, pobjednica stručnog žirija takmičenja "Zvezde Granda" 2018. godine, u emisiji "Ispovest" govorila je o svom privatnom životu, a posebno o odnosu s očuhom, poznatim kompozitorom Milutinom Popovićem Zaharom.

Toković je ispričala da su njena majka i bivši suprug pjevačice Goce Lazarević zajedno gotovo dvije decenije, te da ga je od samog početka prihvatila kao člana porodice.

– Znam ko je i kakvu karijeru ima, ali ga nikada nisam doživljavala kao javnu ličnost. Od početka sam ga prihvatila kao maminog partnera i nekoga ko je ušao u naš život i ostao. Imamo faze kada mi drži lekcije, a ja kažem: "Dobro, dobro, Milutine". Potpuno ga doživljavam kao dio porodice – rekla je pjevačica.

Goca Lazarević je u dobrim odnosima sa bivšim mužem. Grand Online

Otkrila je da se njena majka i Zahar poznaju još iz komšiluka, a da je njihova ljubavna priča počela sredinom 2000-ih godina.

– Mama je radila u opštini, bila je uvijek ljubazna i spremna pomoći ljudima. Tako je nekako krenula njihova priča. Do danas traje i zaista se mnogo vole – kazala je Toković.

Pjevačica je otkrila i da je Zahar prošle godine prolazio kroz težak zdravstveni period.

– Bio je u lošem stanju. Javnost to ne zna. Svi smo to veoma teško podnijeli, posebno mama, njegova djeca, moj brat i ja. Hvala Bogu, na kraju je sve ispalo dobro – rekla je.

Milutin Popović Zahar. Foto: Telegraf/Muzička apoteka

Dodala je da, uprkos godinama, Zahar i dalje aktivno radi.

– Njegov studio se ne gasi. Slika, komponuje, piše scenarije za predstave i filmove. Zaista je svestrana ličnost – navela je.

Teodora je otkrila i da su razgovarali o mogućnosti da neke od njegovih najpoznatijih pjesama dobiju novo ruho.

– Predložila sam da ja otpjevam neke njegove pjesme, možda i uz gostovanja drugih izvođača. Voljela bih da te antologijske pjesme približimo mlađim generacijama – kazala je pjevačica.

Ona je u pomenutoj emisiji, između ostalog, govorila i o povlačenju s estrade, teškom periodu nakon razvoda, odgajanju kćerke, te povratku na muzičku scenu.

# ZVEZDE GRANDA
# OČUH
# TEODORA TOKOVIĆ
# MILUTIN POPOVIĆ ZAHAR
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