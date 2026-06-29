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JEZIVE SCENE

Saša Mirković otkrio detalje pokušaja atentata: "Čuo sam samo uzvike 'Pištolj, pištolj'"

Vlasnik i direktor Hype produkcije opisao kako je izgledao napad na njega, te istakao da je napadač nosio fantomku i pištolj sa prigušivačem

Saša Mirković iznio još detalja o pokušaju atentata na njega. Instagram

M. K. V. / Alo

29.6.2026

Nakon tvrdnji vlasnika i direktora Hype produkcije i Hype televizije Saše Mirkovića da je, po završetku velikog finala muzičkog takmičenja "Hype Zvezde", prilikom povratka iz studija u Ugrinovcima izvršen pokušaj atentata na njega i članove njegovog obezbjeđenja, on je održao i konferenciju za novinare.

Pošto je jutros najavio da će se obratiti javnosti i izneti više detalja o cijelom slučaju, Mirković je, pred predstavnicima sedme sile, istakao da je doživio jeziv napad, te da je u pitanju pokušaj atentata koji je imao srećan kraj.

Saša Mirković održao konferenciju za novinare. Avaz TV

Članovi obezbjeđenja se, kako je otkrio, nisu odvajali od njega, te su uspjeli da ga zaštite.

- Dok sam se osvijestio i shvatio šta se dešava, članovi obezbjeđenja su maksimalno profesionalno odradili svoj posao. Čuo sam samo uzvike: "Pištolj, pištolj", a član obezbjeđenja je već bio na meni i štitio me svojim tijelom. Napadač je nosio pištolj s prigušivačem i fantomku, a auto je poletio - rekao je Saša, pa dodao:

- Jedno njihovo vozilo smo udarili zadnjim dijelom našeg automobila, ali su nastavili da nas prate. Dva auta su bila u pitanju, pratili su nas još koji kilometar, a pratilac je sve vrijeme ležao na meni.

# SAŠA MIRKOVIĆ
# HYPE
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