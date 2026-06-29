Saša Mirković otkrio detalje pokušaja atentata: "Čuo sam samo uzvike 'Pištolj, pištolj'"

Pošto je jutros najavio da će se obratiti javnosti i izneti više detalja o cijelom slučaju, Mirković je, pred predstavnicima sedme sile, istakao da je doživio jeziv napad, te da je u pitanju pokušaj atentata koji je imao srećan kraj.

Nakon tvrdnji vlasnika i direktora Hype produkcije i Hype televizije Saše Mirkovića da je, po završetku velikog finala muzičkog takmičenja "Hype Zvezde", prilikom povratka iz studija u Ugrinovcima izvršen pokušaj atentata na njega i članove njegovog obezbjeđenja, on je održao i konferenciju za novinare.

Članovi obezbjeđenja se, kako je otkrio, nisu odvajali od njega, te su uspjeli da ga zaštite.

- Dok sam se osvijestio i shvatio šta se dešava, članovi obezbjeđenja su maksimalno profesionalno odradili svoj posao. Čuo sam samo uzvike: "Pištolj, pištolj", a član obezbjeđenja je već bio na meni i štitio me svojim tijelom. Napadač je nosio pištolj s prigušivačem i fantomku, a auto je poletio - rekao je Saša, pa dodao:

- Jedno njihovo vozilo smo udarili zadnjim dijelom našeg automobila, ali su nastavili da nas prate. Dva auta su bila u pitanju, pratili su nas još koji kilometar, a pratilac je sve vrijeme ležao na meni.