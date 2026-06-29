Glumicu zadesila porodična tragedija, oglasila se potpuno slomljena zbog njegove smrti: "Moj anđeo"

Otac slavne glumice Anđelke Stević Žugić, Predrag Stević, preminuo je u Požarevcu.

Tužnu vijest saopćio je njegov sin Bojan putem društvenih mreža, navodeći da je njihov otac preminuo te da će sahrana biti obavljena u srijedu, 1. jula, na Starom groblju u Požarevcu.

Od Predraga Stevića opraštaju se mnogi koji su ga poznavali, a u objavama ga opisuju kao omiljenog u svom gradu, uvaženog prijatelja i komšiju.

- Nema više mog najboljeg komšije Stević Predraga Preže, prestalo je da kuca srce izuzetnog čovjeka. Porodici iskreno saučešće - navodi se u jednoj objavi.