Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VELIKI GUBITAK

Glumicu zadesila porodična tragedija, oglasila se potpuno slomljena zbog njegove smrti: "Moj anđeo"

Tužnu vijest da joj je preminuo otac, prvo je putem društvenih mreža saopćio brat Anđelke Stević Žugić, koja je na odmoru u Parizu

Express

M. K. V.

29.6.2026

Otac slavne glumice Anđelke Stević Žugić, Predrag Stević, preminuo je u Požarevcu.

Tužnu vijest saopćio je njegov sin Bojan putem društvenih mreža, navodeći da je njihov otac preminuo te da će sahrana biti obavljena u srijedu, 1. jula, na Starom groblju u Požarevcu.

Od Predraga Stevića opraštaju se mnogi koji su ga poznavali, a u objavama ga opisuju kao omiljenog u svom gradu, uvaženog prijatelja i komšiju.

- Nema više mog najboljeg komšije Stević Predraga Preže, prestalo je da kuca srce izuzetnog čovjeka. Porodici iskreno saučešće - navodi se u jednoj objavi.

Nešto kasnije na društvenim mrežama od oca se oprostila i Anđelka Stević Žugić dirljivim riječima uz emotivne fotografije i snimke:

- Moj anđeo čuvar. Moj ponos. Moj najbolji čovjek na svijetu. U svakom sljedećem životu — biram tebe i naći ću te. Neka te anđeli čuvaju, a ti pjevaj.

Inače, Anđelka Stević Žugić ovih dana boravi u Parizu na porodičnom odmoru u društvu supruga Marka i sina Jakše.

# SMRT
# OTAC
# ANĐELKA PRPIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.