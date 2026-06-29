Sinoć se porodila, a sada iznenadila objavom: Žena Dada Polumente oglasila se sa sinom na grudima

Supruga pjevača Dada Polumente, Ivona Polumenta, porodila se sinoć i na svijet donijela sina.

Pjevač se oglasio zajedničkom porodičnom fotografijom iz porodilišta kako bi obavijestio javnost da je dobio nasljednika, a Ivona je sada na svom Instagram profilu otkrila kako se ona i beba osjećaju. Na fotografiji je držala sina na grudima, te se zahvalila na svim lijepim željama koje je dobila.

- Ljudi moji, nemam riječi kojima bih se zahvalila za sve vaše upućene lijepe riječi i želje koje mi pišete. Sve vam se u životu vratilo trostruko. Mi smo dobro, sve je prošlo kako treba, brzo i lako, Bogu hvala. Uživamo u ovim trenucima, emocijama, mirisima, pogledima, radosti. Ne zamjerite ako ne odgovorim odmah. Ljubav za sve - napisala je Ivona.