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SNAŽNA PORUKA

Sinoć se porodila, a sada iznenadila objavom: Žena Dada Polumente oglasila se sa sinom na grudima

Ivona Polumenta iskoristila je priliku da se iz bolnice zahvali svima koji su joj čestitali prinovu i poruči da se ona i beba sjajno osjećaju

Dado Polumenta proširio porodicu. instagram

M. K. V.

29.6.2026

Supruga pjevača Dada Polumente, Ivona Polumenta, porodila se sinoć i na svijet donijela sina.

Pjevač se oglasio zajedničkom porodičnom fotografijom iz porodilišta kako bi obavijestio javnost da je dobio nasljednika, a Ivona je sada na svom Instagram profilu otkrila kako se ona i beba osjećaju. Na fotografiji je držala sina na grudima, te se zahvalila na svim lijepim željama koje je dobila.

- Ljudi moji, nemam riječi kojima bih se zahvalila za sve vaše upućene lijepe riječi i želje koje mi pišete. Sve vam se u životu vratilo trostruko. Mi smo dobro, sve je prošlo kako treba, brzo i lako, Bogu hvala. Uživamo u ovim trenucima, emocijama, mirisima, pogledima, radosti. Ne zamjerite ako ne odgovorim odmah. Ljubav za sve - napisala je Ivona.

Ivona Polumenta se zahvalila na čestitkama. FOTO: Instagram

Srećna majka je uz prvu fotografiju sa sinom objavila i emotivnu poruku:

- Isak Polumenta. 28.06.2026. 23:40 h. Hvala ti Bože! Hvala najboljima na svijetu.

Mnogima je odmah privuklo pažnju ime koje su odabrali za dječaka. Ime Isak jedno je od najstarijih imena hebrejskog porijekla, od riječi Jicak (Yitzhak), a njegovo značenje se prevodi kao "on će se smijati" ili "neka se raduje". 

# SIN
# IVONA POLUMENTA
# DADO POLUMENTA
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