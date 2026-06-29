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LJUBAVNI ŽIVOT

Lidija Bačić otvorila dušu i sve priznala: Evo zašto se nikad nije udavala

Dodala je da se njen stav prema braku nije značajnije mijenjao tokom godina

Instagram

D. H.

29.6.2026

Hrvatska pjevačica Lidija Bačić progovorila je o svom ljubavnom životu i objasnila zašto se do danas nije odlučila na brak.

Gostujući u podcastu "Nema labavo", Bačić je kazala da je tokom života imala nekoliko ozbiljnih veza, ali da ni s jednim partnerom nije osjetila da je pronašla osobu s kojom želi provesti ostatak života.

- Bilo je ljubavi, ali nikada nisam pomislila da je to muškarac za kojeg bih se udala. Možda to ima veze s odgojem i onim što sam slušala dok sam odrastala. Majka nam je često govorila da se ne udajemo, a danas me upravo ona pita kada ću stati pred oltar - ispričala je pjevačica.

Dodala je da se njen stav prema braku nije značajnije mijenjao tokom godina te da ni u mladosti nije osjećala potrebu da što prije zasnuje porodicu.

Bačić je i ranije isticala da ne podliježe društvenim očekivanjima kada je riječ o udaji te da ne osjeća pritisak zbog svojih godina. Smatra da je važnije pronaći pravu osobu nego ulaziti u brak samo zato što to okolina očekuje.

Kako kaže, vjeruje da se takve odluke ne trebaju donositi na silu, već onda kada čovjek zaista osjeti da je pronašao partnera s kojim želi graditi zajednički život.

# LIDIJA BAČIĆ
# ZGODNA
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