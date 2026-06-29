Dara zaboravila na sat: Mlađi dečko dao gas u kabrioletu

Popularna pjevačica Dara Bubamara spakovala je kofere i otputovala na ljetni odmor, a kao destinaciju izabrala je mondensko grčko ostrvo Mikonos.

S njom je i njen mlađi partner, uspješni biznismen, a sudeći po objavama, par ne štedi ni na čemu.

Dara je pokazala kako uživaju na odmoru, a posebnu pažnju privukao je snimak iz vožnje otvorenim kabrioletom.

Pjevačica je pozirala sa širokim osmijehom i vjetrom u kosi, noseći minijaturni crni bikini i velike crne naočale. Njen partner bio je za volanom, u opuštenom, ali elegantnom izdanju, bijeloj košulji.