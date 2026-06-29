Dara zaboravila na sat: Mlađi dečko dao gas u kabrioletu

Popularna pjevačica Dara Bubamara spakovala je kofere i otputovala na ljetni odmor, a kao destinaciju izabrala je mondensko grčko ostrvo Mikonos.
S njom je i njen mlađi partner, uspješni biznismen, a sudeći po objavama, par ne štedi ni na čemu.
Dara je pokazala kako uživaju na odmoru, a posebnu pažnju privukao je snimak iz vožnje otvorenim kabrioletom.
Pjevačica je pozirala sa širokim osmijehom i vjetrom u kosi, noseći minijaturni crni bikini i velike crne naočale. Njen partner bio je za volanom, u opuštenom, ali elegantnom izdanju, bijeloj košulji.
Par provodi vrijeme u potpunom luksuzu i privatnosti, što pokazuje i prizor iz njihovog smještaja. Dara je pokazala kako uživaju pored bazena oivičenog kamenom, s kojeg se pruža nevjerovatan pogled na more.
Osim toga, objavila je i zalazak sunca, uz trenutke uživanja u miru i opuštanju.
Pored vožnje i odmora u vili, Dara i njen partner obilaze i prirodne ljepote ostrva. Pjevačica je podijelila kadrove stjenovite obale Mikonosa i tamnoplavog mora, a u pozadini je pustila pjesmu legendarne grčke zvijezde Ane Visi.
Podsjetimo, Dara je nedavno uživala i u Rovinju s partnerom, gdje ju je on snimao dok je plivala.