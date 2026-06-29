Vrelo izdanje buduće mame: Edita objavila provokativnu fotku

Pjevačica Edita Aradinović broji sitno do porođaja, a sada je pratiteljima pokazala kako izgledaju njeni dani dok s nestrpljenjem iščekuje dolazak kćerkice na svijet.

Naime, Edita je na Instagramu podijelila fotografiju iz dnevnog boravka na kojoj leži na sofi u donjem vešu i topu, dok je njen trudnički stomak u prvom planu.