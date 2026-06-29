Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

INSTAGRAM

Vrelo izdanje buduće mame: Edita objavila provokativnu fotku

Stvarno ludo doba. Čestitke svima koji su malo ludi, napisala je

Instagram

E. A.

29.6.2026

Pjevačica Edita Aradinović broji sitno do porođaja, a sada je pratiteljima pokazala kako izgledaju njeni dani dok s nestrpljenjem iščekuje dolazak kćerkice na svijet.

Naime, Edita je na Instagramu podijelila fotografiju iz dnevnog boravka na kojoj leži na sofi u donjem vešu i topu, dok je njen trudnički stomak u prvom planu.

Pjevačica će roditi kćerku. Instagram


– Stvarno ludo doba. Čestitke svima koji su malo ludi – napisala je pjevačica u opisu objave, aludirajući na emocije kroz koje prolazi u ovom posebnom životnom periodu.

Podsjetimo, Aradinovićeva je ranije otvoreno govorila o tome koliko joj teško pada što trudnoću prolazi bez partnera, s kojim je prekinula nakon što je ostala u drugom stanju.

# EDITA ARADINOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.