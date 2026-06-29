Vrelo izdanje buduće mame: Edita objavila provokativnu fotku

Pjevačica Edita Aradinović broji sitno do porođaja, a sada je pratiteljima pokazala kako izgledaju njeni dani dok s nestrpljenjem iščekuje dolazak kćerkice na svijet.
Naime, Edita je na Instagramu podijelila fotografiju iz dnevnog boravka na kojoj leži na sofi u donjem vešu i topu, dok je njen trudnički stomak u prvom planu.
– Stvarno ludo doba. Čestitke svima koji su malo ludi – napisala je pjevačica u opisu objave, aludirajući na emocije kroz koje prolazi u ovom posebnom životnom periodu.
Podsjetimo, Aradinovićeva je ranije otvoreno govorila o tome koliko joj teško pada što trudnoću prolazi bez partnera, s kojim je prekinula nakon što je ostala u drugom stanju.