Princ Vilijam podijelio uspomenu na kraljicu Elizabetu II: To ću zauvijek nositi u srcu

Kako je ispričao, dok je pohađao koledž Iton, često je svraćao u Vindzor na popodnevni čaj, gdje su uz kolače razgovarali i provodili vrijeme u opuštenoj porodičnoj atmosferi.

U video-poruci, objavljenoj povodom obilježavanja godine u kojoj bi kraljica proslavila 100. rođendan, Vilijam je govorio o trenucima koje je provodio sa babom i djedom, princom Filipom, u zamku Vindzor.

Princ Vilijam prisjetio se jedne od najdražih uspomena na pokojnu babu, kraljicu Elizabetu II, u okviru zvaničnog digitalnog memorijala posvećenog britanskoj monarhinji, koja je preminula u septembru 2022. godine.

- Premda sam imao privilegiju da kraljicu poznajem bolje od većine ljudi, neke od mojih najdražih uspomena na baku vezane su upravo za Vindzor. Sjećam se mnogih mirnih popodneva kada smo uz čaj i kolače razgovarali, dijelili priče i gledali koliko je bila opuštena kada je bila okružena porodicom, svojim voljenim psima i konjima - rekao je Vilijam.



Dodao je da je upravo od bake razvio ljubav prema tradicionalnom ispijanju čaja.

- Do danas mi je usadila ljubav prema popodnevnom čaju, za koju nisam ni znao da mi je potrebna. Gledati je kako jaše kroz Veliki park, čak i u poznim godinama, pokazivalo je jednu stranu bake koju javnost nije često imala priliku da vidi – opuštenu, bez službenih obaveza i potpuno svoju - ispričao je.

Princ je poručio da će te uspomene zauvijek čuvati.

- To su trenuci sa mojom bakom koje ću uvijek nositi u srcu - obećao je.

Digitalni memorijal dio je obilježavanja 100 godina od rođenja kraljice Elizabete II, koja je preminula u 96. godini, nakon rekordnih 70 godina na britanskom prijestolu. Njen suprug, princ Filip, preminuo je 2021. godine.

Video poruku možete pogledati ovdje.