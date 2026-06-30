Šok potez Džejlinog bivšeg dečka: Obrisao Jakova i nju s društvenih mreža





Ljubavni život mlade pjevačice Džejle Ramović ponovo je u centru medijske pažnje nakon što je ozvaničila vezu s kolegom Jakovom Jozinovićem. Prije ove romanse mediji su naširoko pisali o njenoj navodnoj tajnoj vezi s Bojanom Cvjetićaninom, frontmenom popularnog slovenačkog benda Džoker Out.

Najnovija dešavanja na društvenim mrežama dodatno su podgrijala interesovanje javnosti. Na mreži X velikom brzinom proširile su se spekulacije fanova da je Bojan otpratio, a prema tvrdnjama pojedinih korisnika i blokirao, i Džejlu i Jakova.

Korisnici ove platforme masovno dijele navodne dokaze o tom potezu, uz komentare da je riječ o „nastavku drame“, dok se glavni akteri još nisu oglašavali tim povodom.