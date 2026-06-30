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NAVODNO BILI ZAJEDNO

Šok potez Džejlinog bivšeg dečka: Obrisao Jakova i nju s društvenih mreža

Najnovija dešavanja na društvenim mrežama dodatno su podgrijala interesovanje javnosti

Dugo se šuškalo da su Bojan i ona zajedno, ali potvrda nikada nije stigla. Instagram

E. A.

30.6.2026


Ljubavni život mlade pjevačice Džejle Ramović ponovo je u centru medijske pažnje nakon što je ozvaničila vezu s kolegom Jakovom Jozinovićem. Prije ove romanse mediji su naširoko pisali o njenoj navodnoj tajnoj vezi s Bojanom Cvjetićaninom, frontmenom popularnog slovenačkog benda Džoker Out.

Najnovija dešavanja na društvenim mrežama dodatno su podgrijala interesovanje javnosti. Na mreži X velikom brzinom proširile su se spekulacije fanova da je Bojan otpratio, a prema tvrdnjama pojedinih korisnika i blokirao, i Džejlu i Jakova.

Korisnici ove platforme masovno dijele navodne dokaze o tom potezu, uz komentare da je riječ o „nastavku drame“, dok se glavni akteri još nisu oglašavali tim povodom.

Inače, Bojan Cvjetićanin je slovenački pjevač i glumac, najpoznatiji kao frontmen rok benda Džoker Out. Rođen je u Ljubljani, a porijeklom je iz Bosne i Hercegovine. Sa svojim bendom predstavljao je Sloveniju na Pjesmi Evrovizije 2023. godine u Liverpulu, gdje su s pjesmom „Carpe Diem“ osvojili 21. mjesto.

Javnosti je poznato i da su Džejlin sadašnji i navodni bivši partner u dobrim kolegijalnim, ali i prijateljskim odnosima. Bojan je više puta na svom Instagram profilu dijelio fotografije s Jakovom i javno podržavao njegov uspjeh.

U prilog tome govori i gostovanje benda Džoker Out na Jakovljevom koncertu u Ljubljani, održanom 8. maja.

Jakov i Džejla. Instagram

Džejla nikada nije javno potvrdila vezu s Bojanom. Iako je jednom prilikom dobila direktno pitanje o njihovom odnosu, odgovor je vješto izbjegla.
# DŽEJLA RAMOVIĆ
# BOJAN CVJETICANIN
# JAKOV JOZINOVIĆ
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