Šok potez Džejlinog bivšeg dečka: Obrisao Jakova i nju s društvenih mreža

Ljubavni život mlade pjevačice Džejle Ramović ponovo je u centru medijske pažnje nakon što je ozvaničila vezu s kolegom Jakovom Jozinovićem. Prije ove romanse mediji su naširoko pisali o njenoj navodnoj tajnoj vezi s Bojanom Cvjetićaninom, frontmenom popularnog slovenačkog benda Džoker Out.
Najnovija dešavanja na društvenim mrežama dodatno su podgrijala interesovanje javnosti. Na mreži X velikom brzinom proširile su se spekulacije fanova da je Bojan otpratio, a prema tvrdnjama pojedinih korisnika i blokirao, i Džejlu i Jakova.
Korisnici ove platforme masovno dijele navodne dokaze o tom potezu, uz komentare da je riječ o „nastavku drame“, dok se glavni akteri još nisu oglašavali tim povodom.
Inače, Bojan Cvjetićanin je slovenački pjevač i glumac, najpoznatiji kao frontmen rok benda Džoker Out. Rođen je u Ljubljani, a porijeklom je iz Bosne i Hercegovine. Sa svojim bendom predstavljao je Sloveniju na Pjesmi Evrovizije 2023. godine u Liverpulu, gdje su s pjesmom „Carpe Diem“ osvojili 21. mjesto.
Javnosti je poznato i da su Džejlin sadašnji i navodni bivši partner u dobrim kolegijalnim, ali i prijateljskim odnosima. Bojan je više puta na svom Instagram profilu dijelio fotografije s Jakovom i javno podržavao njegov uspjeh.
U prilog tome govori i gostovanje benda Džoker Out na Jakovljevom koncertu u Ljubljani, održanom 8. maja.
Džejla nikada nije javno potvrdila vezu s Bojanom. Iako je jednom prilikom dobila direktno pitanje o njihovom odnosu, odgovor je vješto izbjegla.