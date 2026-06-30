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OGLASIO SE

Pjevač u društvu pet ljepotica na jahti, a ni traga od trudne supruge: Ženo, oprosti mi

Pored porodičnih novosti, Emir je nedavno prošao i kroz veliku životnu promjenu

Emir i Tamara. Instagram

E. A.

30.6.2026

Pjevačica Tamara Selimović (26) i njen suprug i kolega Emir Habibović (41) očekuju treće dijete.

Poznati muzički par, koji već ima dvije kćerke, ovoga puta s radošću iščekuje dolazak sina.

Emir je vijest o prinovi ranije podijelio na društvenim mrežama, ali je sada privukao pažnju javnosti objavom s jahte, na kojoj se pojavio bez supruge, u društvu više žena.

Uz fotografiju je kratko napisao:

– Ženo, oprosti mi.

Iako Tamara nije naročito aktivna na Instagramu, nedavno je sa svojim pratiocima podijelila zajednički selfi sa suprugom iz automobila, a uz fotografiju je stavila emotikon crvenog srca.

Emir Habibović. Instagram


Emir se oglasio nakon što je saznao da očekuju dječaka i nije krio radost zbog proširenja porodice. U razgovoru za medije potvrdio je lijepe vijesti i otkrio detalje o trudnoći.

– Ja sam najsretniji čovjek. Tri sina, tri kćerke. Muškooo. Bože, hvala ti – poručio je Emir, dodajući da su priželjkivali još jedno dijete.

– To nam je bio plan. Tamara je u trećem mjesecu, a termin porođaja je u septembru.

Pored porodičnih novosti, Emir je nedavno prošao i kroz veliku životnu promjenu. Nakon operacije želuca uspio je izgubiti gotovo 40 kilograma, o čemu je ranije otvoreno govorio.

– Sredio sam sve, hvala Bogu, vratilo se na svoje mjesto i zdravstveno i kada je riječ o glasu. Smršao sam skoro 40 kilograma, a tada nisam ni primijetio koliko je višak kilograma uticao na pjevanje. Ovo je jedan dobar novi početak.

Ako želiš, mogu tekst dodatno prilagoditi stilu portala ili učiniti naslov i uvod atraktivnijim.

# EMIR HABIBOVIĆ
# TAMARA SELIMOVIĆ
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