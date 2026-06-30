ASAP Roki sa bine uputio emotivnu poruku sinu: Rijana zabilježila dirljiv trenutak

Reper A$AP Roki uputio je emotivnu poruku dvogodišnjem sinu Rajotu Rouzu tokom koncerta u Los Anđelesu, dok je mališan iz publike zajedno sa majkom Rijanom pratio nastup oca.

Tokom jednog od koncerata turneje “Don’t Be Dumb”, Roki je bio podignut iznad bine kada je primijetio sina u publici.

“Rajot Rouz, hej, sine”, rekao je u mikrofon, a zatim dodao: “Hej, druže. Tata te voli, sine”.

Iako je nosio zaštitne slušalice zbog glasne muzike, dvogodišnji Rajot odmah je pogledao prema bini i počeo da maše ocu, dok je Rijana telefonom snimala dirljiv trenutak.