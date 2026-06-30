Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

REPER

ASAP Roki sa bine uputio emotivnu poruku sinu: Rijana zabilježila dirljiv trenutak

Slavni par, osim Rajota, ima i četvorogodišnjeg sina RZA i devetomjesečnu kćerku Roki Ajriš

Reper A$AP Roki i Rijana. Instagram

E. A.

30.6.2026

Reper A$AP Roki uputio je emotivnu poruku dvogodišnjem sinu Rajotu Rouzu tokom koncerta u Los Anđelesu, dok je mališan iz publike zajedno sa majkom Rijanom pratio nastup oca.

Tokom jednog od koncerata turneje “Don’t Be Dumb”, Roki je bio podignut iznad bine kada je primijetio sina u publici.

“Rajot Rouz, hej, sine”, rekao je u mikrofon, a zatim dodao: “Hej, druže. Tata te voli, sine”.

Iako je nosio zaštitne slušalice zbog glasne muzike, dvogodišnji Rajot odmah je pogledao prema bini i počeo da maše ocu, dok je Rijana telefonom snimala dirljiv trenutak.

Slavni par, osim Rajota, ima i četvorogodišnjeg sina RZA i devetomjesečnu kćerku Roki Ajriš.

Rijana je nedavno demantovala glasine da ona i A$AP Roki očekuju četvrto dijete.

Komentarišući objavu na društvenim mrežama u kojoj se spekulisalo o novoj trudnoći, duhovito je napisala: “Beba je valjda s nama u prostoriji”.

Iako je time jasno stavila do znanja da nije trudna, ranije je nagovijestila da ne isključuje mogućnost proširenja porodice u budućnosti.

# RIHANA
# ASAP ROKI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.