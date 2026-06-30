Pjevačica opet u bolnici: Oglasila se dirljivom porukom

Pjevačica Mahrina ponovo je zabrinula svoje pratioce nakon što je na društvenim mrežama objavila fotografiju iz bolničke sobe.

Na fotografiji se vidi da prima infuziju, dok je prekrivena bolničkim pokrivačem, a uz objavu je podelila emotivnu poruku koja je dodatno uznemirila njene fanove.

- Kad god postane glasno previše ili naporno, sjeti se da imaš svoj mir i nekog ko misli na svaku sitnicu koja ti treba. Neka ti ovo uljepša dan. Tu sam korak iza tebe - stoji u poruci koju je Mahrina podijelila.