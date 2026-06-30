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MAHRINA

Pjevačica opet u bolnici: Oglasila se dirljivom porukom

Kad god postane glasno previše ili naporno, sjeti se da imaš svoj mir i nekog ko misli na svaku sitnicu koja ti treba, navela je

Instagram

E. A.

30.6.2026

Pjevačica Mahrina ponovo je zabrinula svoje pratioce nakon što je na društvenim mrežama objavila fotografiju iz bolničke sobe.

Na fotografiji se vidi da prima infuziju, dok je prekrivena bolničkim pokrivačem, a uz objavu je podelila emotivnu poruku koja je dodatno uznemirila njene fanove.

- Kad god postane glasno previše ili naporno, sjeti se da imaš svoj mir i nekog ko misli na svaku sitnicu koja ti treba. Neka ti ovo uljepša dan. Tu sam korak iza tebe - stoji u poruci koju je Mahrina podijelila.

Riječi podrške koje je dobila. Instagram

Za sada nije poznato zbog čega je pjevačica ponovo hospitalizovana, niti se tim povodom dodatno oglašavala. Njena objava izazvala je brojne reakcije i poruke podrške, a fanovi joj u komentarima i privatnim porukama žele brz oporavak.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da se Mahrina suočava sa zdravstvenim problemima, zbog čega je njena najnovija objava dodatno zabrinula javnost.

# BOLNICA
# ESTRADA
# MAHRINA
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