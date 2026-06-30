Anđelina Džoli otkrila s koliko muškaraca je bila poslije Breda Pita: "Moram ponovo živjeti"

Glumica Anđelina Džoli (Angelina Jolie) otkrila je u nedavnom razgovoru za "Yahoo Entertainment" da nakon razvoda od Breda Pita (Brad Pitt) nije bila ni u jednoj ljubavnoj vezi.

U jednom od rijetkih osvrta na svoj privatni život, Džoli je kazala da već godinama ne razmišlja o romantičnim odnosima.

- Da budem iskrena, nisam išla na spojeve otkako sam se razvela prije deset godina - rekla je glumica.

Dodala je kako je fokus tokom tog perioda bio na njenoj djeci i porodici.

- Nekako mi se urezalo u glavu da taj aspekt mene nije u središtu mog života dok sam usmjerena na svoju djecu i porodicu - istaknula je.