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DESET GODINA OD RAZVODA

Anđelina Džoli otkrila s koliko muškaraca je bila poslije Breda Pita: "Moram ponovo živjeti"

Slavna glumica tvrdi da nakon kraha braka nije bila ni u jednoj ljubavnoj vezi, jer su joj prioritet bila djeca i porodične obaveze

Anđelina Džoli zbog porodičnih obaveza zapostavila sebe. IMDb

M. K. V.

30.6.2026

Glumica Anđelina Džoli (Angelina Jolie) otkrila je u nedavnom razgovoru za "Yahoo Entertainment" da nakon razvoda od Breda Pita (Brad Pitt) nije bila ni u jednoj ljubavnoj vezi.

U jednom od rijetkih osvrta na svoj privatni život, Džoli je kazala da već godinama ne razmišlja o romantičnim odnosima.

- Da budem iskrena, nisam išla na spojeve otkako sam se razvela prije deset godina - rekla je glumica.

Dodala je kako je fokus tokom tog perioda bio na njenoj djeci i porodici.

- Nekako mi se urezalo u glavu da taj aspekt mene nije u središtu mog života dok sam usmjerena na svoju djecu i porodicu - istaknula je.

Govoreći o novom filmu "Kutur" (Couture), Džoli je rekla da je posljednjih godina prošla kroz velike lične promjene te da danas na život gleda drugačije.

- Ne osjećam se kao da imam 51 godinu i da počinjem razmišljati o starenju. Mislim da moram ponovo živjeti. Ponovo biti slobodna. Na neki način život me malo slomio, ali sada pokušavam pronaći novi početak - kazala je.

Podsjetimo, Džoli je zahtjev za razvod od Pita podnijela 2016. godine, nakon dvije godine braka. Par se upoznao tokom snimanja filma "Gospodin i gospođa Smit" (Mr. & Mrs. Smith) 2005. godine, a zajedno imaju šestero djece.

Njihova pravna bitka trajala je osam godina, a razvod je zvanično okončan tek u decembru 2024. godine.

Prije veze s Pitom, Džoli je bila u braku s glumcima Bilijem Bobom Torntonom (Billy Bob Thornton) i Džonijem Lijem Milerom (Jonny Lee Miller).

U nedavnom intervjuu za "Variety" priznala je i da se nakon razvoda vratila glumi iz praktičnih razloga.

Gotovo sam prestala glumiti prije razvoda. Bila sam fokusirana na režiju i humanitarni rad, ali povratak glumi omogućio mi je da budem više kod kuće i provodim više vremena s djecom - objasnila je.

Džoli kaže da danas ponovo osjeća energiju i motivaciju koje je s godinama izgubila.

- Mislim da mi se borbeni duh konačno vratio. Izgubila sam ga na neko vrijeme, bila sam pomalo potonula. Sada se vraća, velikim dijelom zahvaljujući mojoj djeci, koja su odrasla i ohrabruju me da idem naprijed - poručila je.

# BRAD PITT
# ANGELINA JOLIE
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