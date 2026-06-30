Anđelina Džoli otkrila s koliko muškaraca je bila poslije Breda Pita: "Moram ponovo živjeti"

Glumica Anđelina Džoli (Angelina Jolie) otkrila je u nedavnom razgovoru za "Yahoo Entertainment" da nakon razvoda od Breda Pita (Brad Pitt) nije bila ni u jednoj ljubavnoj vezi.
U jednom od rijetkih osvrta na svoj privatni život, Džoli je kazala da već godinama ne razmišlja o romantičnim odnosima.
- Da budem iskrena, nisam išla na spojeve otkako sam se razvela prije deset godina - rekla je glumica.
Dodala je kako je fokus tokom tog perioda bio na njenoj djeci i porodici.
- Nekako mi se urezalo u glavu da taj aspekt mene nije u središtu mog života dok sam usmjerena na svoju djecu i porodicu - istaknula je.
Govoreći o novom filmu "Kutur" (Couture), Džoli je rekla da je posljednjih godina prošla kroz velike lične promjene te da danas na život gleda drugačije.
- Ne osjećam se kao da imam 51 godinu i da počinjem razmišljati o starenju. Mislim da moram ponovo živjeti. Ponovo biti slobodna. Na neki način život me malo slomio, ali sada pokušavam pronaći novi početak - kazala je.
Podsjetimo, Džoli je zahtjev za razvod od Pita podnijela 2016. godine, nakon dvije godine braka. Par se upoznao tokom snimanja filma "Gospodin i gospođa Smit" (Mr. & Mrs. Smith) 2005. godine, a zajedno imaju šestero djece.
Njihova pravna bitka trajala je osam godina, a razvod je zvanično okončan tek u decembru 2024. godine.
Prije veze s Pitom, Džoli je bila u braku s glumcima Bilijem Bobom Torntonom (Billy Bob Thornton) i Džonijem Lijem Milerom (Jonny Lee Miller).
U nedavnom intervjuu za "Variety" priznala je i da se nakon razvoda vratila glumi iz praktičnih razloga.
Gotovo sam prestala glumiti prije razvoda. Bila sam fokusirana na režiju i humanitarni rad, ali povratak glumi omogućio mi je da budem više kod kuće i provodim više vremena s djecom - objasnila je.
Džoli kaže da danas ponovo osjeća energiju i motivaciju koje je s godinama izgubila.
- Mislim da mi se borbeni duh konačno vratio. Izgubila sam ga na neko vrijeme, bila sam pomalo potonula. Sada se vraća, velikim dijelom zahvaljujući mojoj djeci, koja su odrasla i ohrabruju me da idem naprijed - poručila je.