Rada upoznala dečka dok je bio oženjen: Saznalo se sve o njihovoj vezi, evo kako su započeli romansu

Pjevačica Rada Manojlović već neko vrijeme uživa u ljubavi s Vladimirom Rankovićem, muškarcem koji je u početku radio kao njen vozač, a s kojim, kako je nedavno priznala, priželjkuje i brak te proširenje porodice.

Iako se o njihovoj vezi dugo malo znalo, u javnost su sada dospjeli novi detalji njihovog upoznavanja i početka romanse.

Prema navodima izvora bliskih paru, Rada i Vladimir poznaju se godinama, još iz vremena dok je on bio u braku.

Tada, navodno, među njima nije bilo ničega što bi upućivalo na buduću ljubavnu vezu.