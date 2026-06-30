Rada upoznala dečka dok je bio oženjen: Saznalo se sve o njihovoj vezi, evo kako su započeli romansu

Pjevačica Rada Manojlović već neko vrijeme uživa u ljubavi s Vladimirom Rankovićem, muškarcem koji je u početku radio kao njen vozač, a s kojim, kako je nedavno priznala, priželjkuje i brak te proširenje porodice.
Iako se o njihovoj vezi dugo malo znalo, u javnost su sada dospjeli novi detalji njihovog upoznavanja i početka romanse.
Prema navodima izvora bliskih paru, Rada i Vladimir poznaju se godinama, još iz vremena dok je on bio u braku.
Tada, navodno, među njima nije bilo ničega što bi upućivalo na buduću ljubavnu vezu.
Njihov odnos promijenio se tek nakon što se Vladimir razveo i počeo raditi kao Radin vozač. Zbog prirode posla svakodnevno su provodili mnogo vremena zajedno, a upravo je tada među njima počela da se razvija bliskost.
- Vladimir joj je uvijek bio pri ruci, pružao podršku i pokazivao pažnju. Vremenom su shvatili da jedno drugom veoma odgovaraju i tada je njihovo prijateljstvo preraslo u ljubavnu vezu - tvrdi izvor.
Navodno su svoju romansu dugo skrivali od javnosti. Za razliku od ranijih veza, o kojima je otvoreno govorila, pjevačica je ovoga puta odlučila privatni život zadržati daleko od medija.
Stanovnici naselja u kojem živi često viđaju Vladimira u njenoj blizini, ali kažu da dugo nisu ni slutili da su u vezi.
Mnogi su vjerovali da je riječ o vozaču ili članu njenog tima, budući da u javnosti nisu pokazivali nježnosti.
Komšije za Radu imaju samo riječi hvale te ističu da je uvijek ljubazna, pristupačna i srdačna prema ljudima iz svog okruženja. Navode i da je često viđaju u večernjim satima, dok Vladimir nerijetko obavlja kupovinu i druge svakodnevne obaveze.