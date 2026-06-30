Milica dijeli vodu s fanovima, kad je Ušće uzavrelo, pokazala veliko srce: "Prije svega čovjek"

Pjevačica Milica Pavlović pojavila se na festivalu "Music Week" na beogradskom Ušću kao gošća i svojim dolaskom iznenadila mnoge prisutne. Kako se navodi, Milica je došla da uživo isprati nastupe rumunske zvijezde Inne, kao i svojih kolega iz Srbije – Teodore Džehverović i Stefana Đurića Raste. Iako nije imala vlastiti nastup, večer je provela u VIP zoni u društvu prijatelja, uživajući u koncertima i festivalskoj atmosferi.

Tokom događaja bila je raspoložena i fotografisala se s fanovima, što je dodatno privuklo pažnju publike. Međutim, ono što je najviše privuklo pažnju i kasnije na društvenim mrežama jeste gest koji je u jednom momentu napravila, kada je podijelila vodu s fanovima u prvim redovima. U trenutku kada je atmosfera bila posebno užarena, prišla je ogradi i dodala vodu okupljenima, što su prisutni dočekali s oduševljenjem.