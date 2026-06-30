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ZNAK PAŽNJE I BLISKOSTI

Milica dijeli vodu s fanovima, kad je Ušće uzavrelo, pokazala veliko srce: "Prije svega čovjek"

Pjevačica u vreloj festivalskoj atmosferi nije dozvolila da publika dehidrira, pa je sa svog stola uzela flašice i dobacila ih klinicima ispred nje

Milica Pavlović oduševila fanove na "Music Week-u". Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

M. K. V.

30.6.2026

Pjevačica Milica Pavlović pojavila se na festivalu "Music Week" na beogradskom Ušću kao gošća i svojim dolaskom iznenadila mnoge prisutne.

Kako se navodi, Milica je došla da uživo isprati nastupe rumunske zvijezde Inne, kao i svojih kolega iz Srbije – Teodore Džehverović i Stefana Đurića Raste.

Iako nije imala vlastiti nastup, večer je provela u VIP zoni u društvu prijatelja, uživajući u koncertima i festivalskoj atmosferi.

Tokom događaja bila je raspoložena i fotografisala se s fanovima, što je dodatno privuklo pažnju publike.

Međutim, ono što je najviše privuklo pažnju i kasnije na društvenim mrežama jeste gest koji je u jednom momentu napravila, kada je podijelila vodu s fanovima u prvim redovima.

U trenutku kada je atmosfera bila posebno užarena, prišla je ogradi i dodala vodu okupljenima, što su prisutni dočekali s oduševljenjem.

Taj potez mnogi su protumačili kao znak pažnje i bliskosti s publikom, a snimak koji je zabilježio neko od prisutnih postao je viralan na mreži X. 

# MUSIC WEEK
# MILICA PAVLOVIĆ
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