Sudski rat nakon filma "It Ends With Us": Blejk Lajvli zahtijeva milionsku odštetu od Baldonija

Blejk Lajvli (Blake Lively) traži isplatu nešto više od osam miliona dolara kako bi pokrila sudske troškove nastale nakon što je odbačena tužba za klevetu koju je protiv nje podnio Džastin Baldoni (Justin Baldoni).

Ima pravo na naknadu

Njen zahtjev dolazi nakon što je sudija zaključio da glumica ima pravo na naknadu prema kalifornijskom zakonu koji štiti od osvetničkih tužbi.

U zahtjevu predanom u ponedjeljak, 29. juna, Lajvli precizno traži 8.035.040,88 dolara.

Od tog iznosa, oko 7.5 miliona dolara odnosi se na advokatske troškove, dok ostatak pokriva sudske izdatke. Njeni advokati tvrde da je obim posla bio nužan za postizanje potpune pobjede u ovom sporu.

U podnesku se ističe da je izuzetno veliki interes javnosti i medija značajno povećao troškove postupka. Čitav slučaj je povezan s produkcijom i promocijom filma It Ends With Us, koji je prerastao u međusobne tužbe.

Nagodba u sporu

Iako su strane u maju postigle nagodbu u širem sporu, pitanje sudskih troškova ostalo je pred sudom.

Sudija Luis Džej Liman (Lewis J. Liman) presudio je da Lajvli ima pravo na naknadu jer zakon štiti prijavu seksualnog uznemiravanja od odmazde.

Ipak, njen zahtjev za trostrukom i kaznenom odštetom je odbijen jer se mora podnijeti kroz zaseban postupak. Sudija je dao Baldoniju i njegovoj kompaniji Wayfarer rok do 13. jula da odgovore na ovaj zahtjev.

Nakon tog roka, sud će odlučiti hoće li odobriti puni iznos, smanjiti ga ili odbiti pojedine dijelove.

Iskoristila zakon?

Advokati Lajvli poručili su da se radi o potpunoj pobjedi i satisfakciji za njihovu klijenticu. S druge strane, advokat Baldonija tvrdi da bi eventualna naknada troškova trebala biti vrlo ograničena.

On smatra da se Lajvli neuspješno pokušava osloniti na zakon namijenjen zaštiti stvarnih žrtava kako bi dobila dodatnu odštetu.