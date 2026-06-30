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Dado Polumenta izveo ženu i sina iz porodilišta: Ono što ih je sačekalo kod kuće zauvijek će pamtiti

Pjevač je, zajedno sa kćerkicama, za suprugu i novorođenog nasljednika priredio nezaboravan doček u porodičnom domu

Instagram

M. K. V.

30.6.2026

Supruga pjevača Dada Polumente napustila je porodilište  nakon što je u nedjelju uveče na svijet donijela sina Isaka.

Po dolasku u porodični dom u Novom Sadu dočekalo ju je pravo iznenađenje – luksuzni stan bio je dekoriran bijelim balonima, koje je Dado pripremio uz pomoć njihovih kćerki kako bi supruzi i nasljedniku priredio nezaboravan doček. 

Ponosni roditelji nisu krili sreću, pa su pozirali s tek rođenim sinom, dok su emotivni trenuci iz doma raznježili njihove pratioce na društvenim mrežama.

Dado Polumenta napravio doček supruzi i sinu. FOTO: Instagram

Osmijesi nisu silazili s njihovih lica, a jasno je da je dolazak dječaka unio posebnu radost u porodicu.

Bračni par je nasljedniku dao ime Isak, koje nosi snažnu simboliku. Potiče iz hebrejskog jezika i znači "onaj koji se smije" ili "onaj koji donosi radost". Ime je podjednako zastupljeno u sve tri monoteističke religije – u islamu se Isak (Ishak) poštuje kao poslanik, dok je u hrišćanstvu poznat kao biblijski patrijarh, sin Avrama i Sare i jedan od najznačajnijih starozavjetnih likova. 

# SIN
# IVONA POLUMENTA
# DADO POLUMENTA
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