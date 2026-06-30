Dado Polumenta izveo ženu i sina iz porodilišta: Ono što ih je sačekalo kod kuće zauvijek će pamtiti

Supruga pjevača Dada Polumente napustila je porodilište nakon što je u nedjelju uveče na svijet donijela sina Isaka.

Po dolasku u porodični dom u Novom Sadu dočekalo ju je pravo iznenađenje – luksuzni stan bio je dekoriran bijelim balonima, koje je Dado pripremio uz pomoć njihovih kćerki kako bi supruzi i nasljedniku priredio nezaboravan doček.

Ponosni roditelji nisu krili sreću, pa su pozirali s tek rođenim sinom, dok su emotivni trenuci iz doma raznježili njihove pratioce na društvenim mrežama.