Influenser tvrdi da su Džejla Ramović i Bojan Cvjetićanin bili u vezi, pa kritikovao Jakova: "Djeluje kao lisica"

Ljubljanski influenser Aleksandar Repić komentarisao je glasine o tome da je pjevačica Džejla Ramović, nakon prekida s Bojanom Cvjetićaninom, započela vezu s Jakovom Jozinovićem. Njegov osvrt na društvenim mrežama izazvao je veliku pažnju javnosti. Javna kritika Repić je na svom Instagram profilu otvoreno kritikovao Jozinovićev postupak. - Mene ova ljubavna veza uopće nije iznenadila. Najmanje me iznenadio Jakovov potez, koji mi je uvijek djelovao kao lisica, proračunao svaki potez. Družiš se s Bojanom, a onda tajno osvojiš njegovu djevojku. Ovo je izvan svih pravila. Nikad neću razumjeti pompu koju Jakov stvara među slušateljima - napisao je on.

Dio Repićeve objave . Instagram Dio Repićeve objave . Instagram

Influenser je istakao da Cvjetićanina poznaje više od decenije, opisujući ga kao divnog mladića, te je utvrdio da su Džejla i Bojan bili u vezi godinu dana. Prema njegovim riječima, najgori dio ove situacije je dvoličnost, s obzirom na to da su dvojica muzičara blisko sarađivala. - Za to vrijeme, Jakov se družio s Bojanom, zajedno su pravili muziku, a on mu je pomagao s pjesmama. Ne volim ljude koji su spremni da budu prijatelji s tobom, rade s tobom, idu u tvoju kuću, dok pokušavaju da osvoje tvoju djevojku - naveo je Repić. Na kraju objave, uputio je direktnu poruku frontmenu grupe Joker Out.

Dio kritika upućen Bojanu i Jakovu . Instagram Dio kritika upućen Bojanu i Jakovu . Instagram