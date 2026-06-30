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DRAMA SE NASTAVLJA

Influenser tvrdi da su Džejla Ramović i Bojan Cvjetićanin bili u vezi, pa kritikovao Jakova: "Djeluje kao lisica"

Družiš se s Bojanom, a onda tajno osvojiš njegovu djevojku. Ovo je izvan svih pravila, napisao je on

Aleksandar Repić. Instagram

B. S.

30.6.2026

Ljubljanski influenser Aleksandar Repić komentarisao je glasine o tome da je pjevačica Džejla Ramović, nakon prekida s Bojanom Cvjetićaninom, započela vezu s Jakovom Jozinovićem. 

Njegov osvrt na društvenim mrežama izazvao je veliku pažnju javnosti.

Javna kritika

Repić je na svom Instagram profilu otvoreno kritikovao Jozinovićev postupak.

- Mene ova ljubavna veza uopće nije iznenadila. Najmanje me iznenadio Jakovov potez, koji mi je uvijek djelovao kao lisica, proračunao svaki potez. Družiš se s Bojanom, a onda tajno osvojiš njegovu djevojku. Ovo je izvan svih pravila. Nikad neću razumjeti pompu koju Jakov stvara među slušateljima - napisao je on.

Dio Repićeve objave. Instagram

Influenser je istakao da Cvjetićanina poznaje više od decenije, opisujući ga kao divnog mladića, te je utvrdio da su Džejla i Bojan bili u vezi godinu dana. Prema njegovim riječima, najgori dio ove situacije je dvoličnost, s obzirom na to da su dvojica muzičara blisko sarađivala.

- Za to vrijeme, Jakov se družio s Bojanom, zajedno su pravili muziku, a on mu je pomagao s pjesmama. Ne volim ljude koji su spremni da budu prijatelji s tobom, rade s tobom, idu u tvoju kuću, dok pokušavaju da osvoje tvoju djevojku - naveo je Repić.

Na kraju objave, uputio je direktnu poruku frontmenu grupe Joker Out.

Dio kritika upućen Bojanu i Jakovu. Instagram

"Lekcija za dalje"

- Dragi Bojane, neka ti ovo bude lekcija za dalje. Ne mogu ti svi biti prijatelji i ne puštaj svakoga u svoj dom, ali možeš mu biti zahvalan što je na vrijeme izbacio nelojalnu ženu iz tvog života, zaključio je.

U izjavi za medije, Repić je dodao da je Džejla nedavno prisustvovala koncertu grupe Joker Out u Ljubljani, na kojem je gostovao i Jozinović, a da je samo nekoliko dana kasnije viđena na brodu s Jakovom.

Podsjećamo, spekulacije su počele kada je Jakov na Instagramu objavio, a ubrzo potom i obrisao, videozapis na kojem ga ljubi djevojka za koju obožavatelji vjeruju da je Džejla. Niko od glavnih aktera ove priče još se nije zvanično oglasio o navodnoj vezi.

# DŽEJLA RAMOVIĆ
# BOJAN CVJETIĆANIN
# JAKOV JOZINOVIĆ
# ALEKSANDAR REPIĆ
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