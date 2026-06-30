Kara Delevinj potvrdila vezu s Amber Herd: "Dok je bila sa mnom viđala je i druge muškarce"

Britanska manekenka i glumica Kara Delevinj (Cara Delevingne) prvi put je javno progovorila o ljubavnoj vezi s Amber Herd (Amber Heard), potvrdivši da su njih dvije bile zajedno nakon što se glumica razvela od Džonija Depa (Johnny Depp).

O dugogodišnjim glasinama govorila je u podcastu britanskog novinara Luisa Terua (Louis Theroux), gdje je otkrila da između nje i Amber tokom snimanja filma London Fields nije bilo ničega, uprkos tadašnjim nagađanjima.

– Zajedno smo snimali film, a u njemu je igrao i Džoni. Mislim da ga je ljubomora prilično izluđivala, ali tada između nas nije bilo ničega. Sve se dogodilo tek nakon njihovog razvoda – rekla je Kara Delevinj.

Na dodatno pitanje voditelja pojasnila je da su ona i Amber godinama bile veoma bliske.

– Nakon razvoda bile smo u vezi. Međutim, ona je u isto vrijeme viđala i druge ljude – kazala je glumica.