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ODGOVORILA NA GLASINE

Kara Delevinj potvrdila vezu s Amber Herd: "Dok je bila sa mnom viđala je i druge muškarce"

Britanska manekenka i glumica priznala je da se viđala s bivšom suprugom Džonija Depa nakon njihovog razvoda

Kara Delevinj više ne krije svoje seksualno opredjeljenje. Instagram

M. K. V. / CDM

30.6.2026

Britanska manekenka i glumica Kara Delevinj (Cara Delevingne) prvi put je javno progovorila o ljubavnoj vezi s Amber Herd (Amber Heard), potvrdivši da su njih dvije bile zajedno nakon što se glumica razvela od Džonija Depa (Johnny Depp).

O dugogodišnjim glasinama govorila je u podcastu britanskog novinara Luisa Terua (Louis Theroux), gdje je otkrila da između nje i Amber tokom snimanja filma London Fields nije bilo ničega, uprkos tadašnjim nagađanjima.

– Zajedno smo snimali film, a u njemu je igrao i Džoni. Mislim da ga je ljubomora prilično izluđivala, ali tada između nas nije bilo ničega. Sve se dogodilo tek nakon njihovog razvoda – rekla je Kara Delevinj.

Na dodatno pitanje voditelja pojasnila je da su ona i Amber godinama bile veoma bliske.

– Nakon razvoda bile smo u vezi. Međutim, ona je u isto vrijeme viđala i druge ljude – kazala je glumica.

Agencije

Kada je Teru spomenuo Ilona Maska (Elon Musk), Delevinj je samo kratko odgovorila:

– Eto.

Podsjetimo, Amber Herd i Ilon Mask bili su u vezi do početka 2018. godine. Herd se od Džonija Depa razvela 2016, godinu nakon vjenčanja, a bivši supružnici su 2022. godine vodili jedno od najpraćenijih suđenja za klevetu u historiji Holivuda.

Tokom razgovora Kara Delevinj osvrnula se i na neugodno iskustvo s nekadašnjim holivudskim producentom Harvijem Vajnstinom (Harvey Weinstein).

Ispričala je da ju je jednom prilikom pitao da li je lezbejka, a zatim joj rekao da nikada neće ostvariti uspješnu glumačku karijeru ukoliko bude u vezi sa ženom jer će je ljudi doživljavati kao gej osobu.

– Povjerovala sam mu i to me dugo pratilo – priznala je.

Delevinj, koja se danas otvoreno izjašnjava kao lezbejka, rekla je da je još kao djevojčica znala kakva je njena seksualna orijentacija, iako tada nije u potpunosti razumjela šta to znači.

– Kada danas pogledam unazad, bilo je očigledno još kada sam imala oko 11 godina. Danas sam ponosna na to ko sam – kazala je.

Dodala je da je odlučila javno govoriti o svojoj seksualnosti jer smatra da su mladim LGBT osobama potrebni pozitivni uzori.

Kara Delevinj svjetsku slavu stekla je kao jedna od najuspješnijih manekenki svoje generacije i zaštitno lice brenda "Victoria's Secret", a kasnije se uspješno posvetila glumi, ostvarivši zapažene uloge u filmovima "Paper Towns" i "Suicide Squad", kao i u seriji "American Horror Story".

# CARA DELEVINGNE
# AMBER HEARD
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