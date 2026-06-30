Dragana i Toni nisu u dobrim odnosima, javno se prepucavaju: "Ja sam vjerna", on odbrusio "Sramota"

Proslavljena pjevačica Dragana Mirković nakon razvoda od biznismena Tonija Bijelića sve otvorenije govori o jednom od najtežih perioda u svom životu. U nedavnom gostovanju u podcastu B-13 osvrnula se na kraj dugogodišnjeg braka, ističući da je odluku o razvodu donijela tek kada je shvatila da više nema drugog izlaza. – Nisam znala koliko sam zapravo jaka. Mislila sam da sam nježna osoba, ali sam shvatila da sam mnogo snažnija nego što sam vjerovala. Postala sam sretnija sama sa svojom djecom i tada sam odlučila da završim taj odnos. Mnogo praštam i trpeljiva sam, ali kada ja odlučim da odem, to znači da je granica odavno pređena – rekla je Dragana.

Dodala je da razlozi razvoda nikada nisu bili onakvi kakvim su ih predstavljali mediji. – Pisalo se svašta, ali pravi razlozi su mnogo ozbiljniji i bolniji. Poštujem oca svoje djece i zbog svoje djece nikada neću reći nijednu lošu riječ. To je za mene bio tužan period, težak momenat kada sam shvatila da to moram da uradim. Djeca su bila uz mene od prvog trenutka. Upravo su mi Marko i Manuela dali najveću podršku i rekli: "Mama, hajde da idemo." Nakon toga sam podnijela zahtjev za razvod – ispričala je. Njene riječi nisu prošle bez reakcije bivšeg supruga Toni Bijelić, koji se oglasio na društvenim mrežama. – Nije taj razlog... A koji je? Zna samo Toni, ali nije to što su pisali – napisao je, a zatim dodao: – Sramota... Toni zna, ali ćuti, nije bitno. Dosta je foliranja, sram te bilo, platila si da me pljuju! Bijelić je u svojim objavama tvrdio i da su medijski navodi o razvodu iskonstruirani, te optužio bivšu suprugu da stoji iza negativne kampanje protiv njega. – Gdje je ta trudnica? Koliko si platila da me pljuju? Nema trudnice, nema bebe – naveo je u jednoj od objava.