Majka influenserice kojoj prijeti smrtna kazna u Dubaiju: "Ne dopustite da moja djevojčica završi pred streljačkim vodom"

Majka britanske influenserice optužene za ubistvo u Dubaiju javno je istupila u trenutku dok se njena kćerka suočava sa smrtnom kaznom ako bude osuđena. Bruk Džordž (Brooke George), 23, optužena je za ubistvo britanskog državljanina Vilijama Tribija (William Treeby), kojeg je upoznala preko Facebooka, no organizacija za ljudska prava Detained in Dubai tvrdi da je djelovala u samoodbrani nakon što je njihova veza postala nasilna.

Optužena za ubistvo

Džordž je uhapšena na Međunarodnoj zračnoj luci u Dubaiju pri pokušaju povratka u Britaniju, piše Unilad. Mlada Britanka trenutno se nalazi u zatvoru Bur Dubai, a u slučaju osuđujuće presude prijeti joj smrt strijeljanjem. Njena majka Tes Džordž (Tess George) uputila je dramatičan apel vlastima u Dubaiju.

- Ne dopustite da moja djevojčica završi pred streljačkim vodom - poručila je.

Uslovi u zatvoru

U razgovoru za The Sun, majka je ispričala kako je njena kćerka veći dio sedmice provela u prenatrpanoj policijskoj ćeliji s još deset žena te da joj još uvijek nije omogućen razgovor s advokatom.

- Ne govori arapski, ne zna šta joj je rečeno ni šta je potpisala. Nema pojma - izjavila je majka.

Neće joj ništa reći, neće s njom razgovarati niti je pitati o bilo kakvim sigurnosnim problemima. Kao što možete zamisliti, prestravljena je. Ranjiva je. Ne zna šta da radi - dodala je. Obitelj tvrdi da ih je Bruk kontaktirala u panici prije uhićenja 23. juna, rekavši da ju je muškarac napao.

Razgovor nakon ubistva

U izjavi koju je objavila organizacija Detained in Dubai, njena majka Tes prisjetila se njihovog razgovora neposredno nakon ubojstva.

- Kad sam razgovarala s Bruk odmah nakon incidenta, bila je potpuno prestravljena. Nikad u životu nisam vidjela kćer tako uplašenu - navela je.

- Nekontrolisano je plakala. Vidjela sam da joj je jedno oko jako natečeno i da se počelo zatvarati - dodala je.

Majka je dodala kako je dan prije primijetila da joj kći “nije svoja”. Tvrdi da je “duboko zabrinuta” za njenu dobrobit te da se Bruk “očajnički pokušavala vratiti kući” kako bi pobjegla od muškarca koji ju je, kako kaže, “podvrgnuo nasilnom napadu” zbog čega je bila “u istinskom strahu za svoju sigurnost”.

Prema Kaznenom zakonu Ujedinjenih Arapskih Emirata, za ubistvo je predviđena kazna doživotnog zatvora. Međutim, članak 384/2 istog zakona navodi da će se smrtna kazna izreći ako je ubistvo počinjeno s predumišljajem i namjerom. Prema riječima bližnjih Bruk Džordž, ona je 26-godišnjaka upoznala u maju preko Facebooka. Nakon što je prvi put otputovala kod njega u Dubai, Tribi je bio “vrlo ljubazan” prema njoj i organizirao joj je profesionalno fotografiranje na plaži.

Međutim, situacija se, kažu, promijenila kada se u junu vratila kod njega u Emirate. Optužila ga je da joj je kupio kartu u jednom smjeru, uzeo putovnicu i napao je kada je zatražila da joj je vrati kako bi se mogla vratiti u Veliku Britaniju.

Udruga Detained in Dubai je naglasila kako je sve više izvještaja o ženama koje su namamljene u Dubai obećanjima luksuznog života, samo da bi kasnije prijavile seksualno iskorištavanje, prisilu i nasilje.