Dua Lipa podijelila intimne trenutke s medenog mjeseca u Italiji: Potpuno je gola

Svjetska pop zvijezda Dua Lipa oduševila je svoje obožavatelje objavom dosad neviđenih fotografija s romantičnog medenog mjeseca u Italiji, koji provodi sa suprugom, glumcem Callumom Turnerom.

Pjevačica je na društvenim mrežama podijelila niz intimnih trenutaka koji otkrivaju koliko uživa u prvim sedmicama bračnog života.

Na fotografijama se mogu vidjeti zagrljaji uz more, opušteni trenuci na plaži, vožnje kroz slikovite talijanske krajolike, večere uz vrhunsku gastronomiju te luksuzni hoteli u kojima su odsjeli tokom putovanja. Posebnu pažnju privukle su spontane fotografije iz hotelske sobe i kupke, kao i romantični zajednički trenuci daleko od očiju javnosti.

Dua je objavila album fotografija uz kratak opis: "Raj na Zemlji", čime je jasno dala do znanja koliko uživa u ovom posebnom životnom razdoblju. Fanovi su u komentarima pohvalili prirodnost i iskrene emocije koje zrače sa svake fotografije, dok su mnogi istaknuli kako par izgleda sretnije nego ikad.

Nakon vjenčanja održanog početkom juna u Italiji, mladenci su odlučili medeni mjesec provesti obilazeći neke od najljepših italijanskih destinacija. Tokom putovanja posjetili su Siciliju, Positano, Rim, Toskanu i druge poznate lokacije, uživajući u spoju luksuza, prirodnih ljepota i mediteranske atmosfere.