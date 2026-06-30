Država ipak dodijelila zaštitu Saši Mirkoviću: Poslije pokušaja atentata na njega dobio pratnju 24 sata dnevno

Vlasnik i direktor Hype produkcije i Hype televizije, Saša Mirković, održao je juče hitnu konferenciju za medije povodom pokušaja atentata na njega, njegovog vozača i pripadnike obezbjeđenja koji su se u tom trenutku nalazili s njim u vozilu.

Incident se dogodio neposredno nakon velikog finala muzičkog takmičenja “Hype Zvezde”, prilikom izlaska iz studija u Ugrinovcima.

Mirković je na konferenciji detaljno opisao događaj, navodeći da je tom prilikom izvršen pokušaj ubistva njega i članova njegovog obezbjeđenja.

Stalna pratnja

Nakon obraćanja medijima, Saša Mirković se ponovo oglasio i saopštio da mu je iz sigurnosnih razloga dodijeljena stalna policijska pratnja.

– Ipak je država dodijelila pratnju iz sigurnosnih razloga, 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici – naveo je vlasnik i direktor Hype produkcije i Hype televizije.

Raniji incidenti

Podsjetio je i na ranije incidente koji su, prema njegovim riječima, ugrozili njegovu sigurnost, uključujući napad koji je izveo kriminalac Velibor Pop Popović, što je okarakterisano kao pokušaj ubistva.

Mirković je istakao da je nadležnim institucijama više puta prijavljivao prijetnje i poruke koje je dobijao, ali smatra da reakcija nije bila pravovremena. Kako navodi, uprkos uvjeravanjima da nije sigurnosno ugrožen, kasnije je, prema njegovim tvrdnjama, došlo do pokušaja atentata.

Podsjetio je i na napad koji je ranije doživio u centru Zagreba, postavljajući pitanje zašto ranije prijave nisu dovele do brže reakcije nadležnih organa. Prema njegovim riječima, da su institucije ranije postupile po prijavama, do kasnijeg napada u Hrvatskoj, kako tvrdi, ne bi došlo.

Očekuje zaštitu i efikasnu reakciju

Prije toga je, kako navodi, zapaljen automobil ispred Hype kuće. Tvrdi da je prijavljivao prijetnje i poruke, ali da državni organi nisu reagovali na vrijeme. Sada, kaže, ima punu zaštitu, a pratnja pokriva sve njegove aktivnosti danju i noću.

Na kraju konferencije za medije, Saša Mirković je poručio da od nadležnih institucija očekuje zaštitu i efikasnu reakciju, ističući da kao građanin ima pravo na sigurnost.