Transrodni glumac Elliot Page pokazao mišiće pa ostavio ljude u čudu

Elliot Page, koji je 2020. godine javno objavio da je transrodna osoba, ponovo je privukao veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je podijelio novu fotografiju na kojoj pokazuje svoju fizičku transformaciju. Zvijezda filma Juno objavila je fotografiju bez majice, a objava je ubrzo postala viralna zbog njegove zavidne forme i izraženih trbušnih mišića.

Trening, boks i nova rutina

Page je otkrio da je u posljednje vrijeme u potpunosti posvećen boksu te da mu je trening postao važan dio svakodnevice. Fotografiju je podijelio zajedno sa svojim trenerom Nolan Hanson, uz nekoliko videa iz boksačkog ringa.

„Imao sam nevjerovatnu sreću trenirati s @coachnol“, napisao je Page. „On je izuzetan trener, ne samo zbog načina na koji raščlanjuje složene pokrete, već i zbog strateškog razumijevanja boksa te pristupa mentalnoj strani sporta.“