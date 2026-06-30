Transrodni glumac Elliot Page pokazao mišiće pa ostavio ljude u čudu

Elliot Page, koji je 2020. godine javno objavio da je transrodna osoba, ponovo je privukao veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je podijelio novu fotografiju na kojoj pokazuje svoju fizičku transformaciju. Zvijezda filma Juno objavila je fotografiju bez majice, a objava je ubrzo postala viralna zbog njegove zavidne forme i izraženih trbušnih mišića.
Trening, boks i nova rutina
Page je otkrio da je u posljednje vrijeme u potpunosti posvećen boksu te da mu je trening postao važan dio svakodnevice. Fotografiju je podijelio zajedno sa svojim trenerom Nolan Hanson, uz nekoliko videa iz boksačkog ringa.
„Imao sam nevjerovatnu sreću trenirati s @coachnol“, napisao je Page. „On je izuzetan trener, ne samo zbog načina na koji raščlanjuje složene pokrete, već i zbog strateškog razumijevanja boksa te pristupa mentalnoj strani sporta.“
Dodao je kako je trening postao ključan dio njegovog života:
„Trening s Nolanom postao je veoma važan dio mog života. Ako ste u New Yorku i tražite trenera, toplo ga preporučujem. Samo vas upozoravam – mogli biste se navući kao i ja.“
Nova uloga u Nolanovoj ‘Odiseji’
Page bi se uskoro trebao pojaviti u novom filmu Christopher Nolan, The Odyssey, koji je trenutno u fazi produkcije. Prema dostupnim informacijama, tumačit će lik grčkog vojnika Sinona.
U filmu glume i Matt Damon kao Odisej, Anne Hathaway kao Penelopa te Tom Holland kao Telemah.
Obožavatelji oduševljeni transformacijom
Njegova nova fotografija izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje su fanovi komentirali njegov fizički izgled i impresivnu formu.
„Draga, probudi se, Elliot Page je upravo pokazao nevjerovatne mišiće“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Otkud mu ovakvo tijelo, vau.“
„Čovječe, kakvi su ovo trbušnjaci!“, glasio je jedan od komentara, dok je drugi našalio: „Na ovim trbušnjacima možeš prati veš“, a mnogi su pohvalili njegov izgled, disciplinu i posvećenost treninzima.