Brena kaže da je porijeklom Crnogorka

Lepa Brena, najveća muzička zvijezda Jugoslavije, nastupiće za Novu godinu u Petrovcu. Crna Gora je, tvrdi Brena, ove godine pokupila “kajmak estrade”, odnosno ugostila najpopularnija imena ex YU estrade koja će za u “najluđoj noći” uveseljavati publiku širom Crne Gore. Razlog tome je, kako kaže Brena, to što su Crnogorci najbolji domaćini.

Ističe da bi bila sretna kada bi njeni sinovi za žene uzeli Crnogorke jer je i sama porijeklom iz Crne Gore.

- Pošto ja po nekim navodima vodim porijeklo iz Crne Gore, za mene je to blizak prostor, a Crnogorke su lijepe i visoke i pametne, tako da, ako su moji sinovi srećni i zadovoljni, ja ću biti još sretnija. -

Pjevačica otkriva šta prvo pomisli kada se pomene Crna Gora.

- Viđi, to ti je završeno. Ja sam stara Jugoslovenka – Crna Gora je dio zemlje koju volim i koji mi je u srcu, u svim tadašnjim republikama, a sada državama sam odrastala. U njima sam napravila svoje najveće uspjehe tako da su one neodvojivi dio moje mentalne i geografske širine. U Crnoj Gori sam snimala i svoje filmove Hajde da se volimo. Koliko samo imam lijepih sjećanja i uspomena na taj period života, i to od Durmitora, preko Žabljaka, crnogorskog primorja, Lovćena, Svetog Stefana, Kotora, svih gradova u kojima sam snimala i nastupala, dijelila s ljudima jednu dobru i pozitivnu emociju. Prva turneja Lepe Brene i Slatkog Greha počela je u Crnoj Gori 1983. godine, - prisjetila se Brena.