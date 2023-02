Merilin Menson progovorio o seksualnom uznemiravanju u Holivudu

Seks skandali mjesecima unazad potresaju Holivud. Kao posljedica otkrivanja slučaja holivudskog producenta Harvija Vajsntina (Harvey Weinstein ), svoje priče o seksualnom uznemiravanju i zlostavljanju mjesecima u javnost iznose brojne više ili više slavne holivudske ličnosti. Sada se oglasio i roker Merilin Menson (Marilyn Manson ).

U intervjuu za britanski Kanal 4, Menson je govorio o tim slučajevima, posebno uzimajući u obzir činjenicu da je njegova bivša vjerenica, glumica Rouz Mekgovan (Rose McGowan), jedna od najglasnijih kada su optužbe na račun Vajnstina u pitanju.

Američki hevi metal muzičar smatra da bi žrtve seksualnog uznemiravanja trebale da se obrate policiji, a ne medijima i ističe i da "nije iznenađen" zbog svega. Menson dodaje da nije znao mnogo o tome dok su on i Mekgovan bili zajedno.

On smatra da je, kada se neko žali na nešto što "i nije baš toliko ozbiljno kao pravi seksualni napad", to uvredljivo za one koju su zaista doživjeli zlostavljanje, prenosi NME.

- Mnogo me iznervira kada neko kaže: ''Neko mi je dao neprikladan poklon'' ili nešto slično. To nije isto kao kada vas neko povrijedi.

- Ako imate nešto da kažete, trebale bi prvo da se obratite policiji, a ne medijima. Tako bih ja uradio - rekao je pjevač.

Merilin Menson kaže da nema ništa protiv načina na koji se njegova bivša verenica nosi sa "slučajem Harvija Vajnstina", ali smatra da bi "efekat lavine" koji je uslijedio mogao da upropasti i živote nekih ljudi koji to ne zaslužuju.