Hari Mata Hari: Gubimo na ugledu - ne samo zbog Eurosonga

Sve države iz regiona osim Bosne i Hercegovine imat će na Eurosongu 2018 u Lisabonu svoje predstavnike. Na velikom TV i muzičkom šouu ne učestvujemo drugu godinu. Prije toga imali smo četverogodišnju pauzu, koja je bila prekinuta 2016.

Bolje prilike

Hari Mata Hari je najuspješniji bh. evrovizijski predstavnik. Nezaboravan je njegov uspjeh iz 2006. godine, kada je s „Lejlom“ u Atini osvoji treće mjesto. Kada smo ga jučer pozvali, nije krio razočarenje.

- Žao mi je što se ne takmičimo na Evroviziji. Nadam se da će biti boljih prilika i da ćemo biti u boljoj finansijskoj situaciji. Tu mislim na Radio-televiziju Bosne i Hercegovine (BHRT) da bude u situaciji da prave projekte. Razumijem ih, ali mi je žao.

Smatrate li da naša država gubi zbog neučešća na Eurosongu?

- Da, posebno u promotivnom smislu. Osim toga, mislim da gubimo i u smislu ugleda. I to ne malo, nego mnogo gubimo. Nažalost, u mnogim stvarima nam je tako.

Mislite li da će možda u budućnosti neka pjesma postići uspjeh kao Vaša „Lejla“?

- Nadam se da hoće. „Lejla“ je svojevremeno bila događaj. Sjajno je predstavila Bosnu i Hercegovinu i to je neki rukopis kako treba ova zemlja da se unaprijedi. To znači dobrim radom, najboljim. I danas ima odličnih ljudi koji predstavljaju BiH i tako treba da nastavimo. Nadam se da će biti boljih „Lejli“.

Mogući sponzori

Mislite li da, osim novca, nedostaje i malo više dobre volje u pojedinim strukturama kako bi se BiH vratila na takmičenje?

- Imamo dovoljno privrednih subjekata koji bi mogli finansirati takav projekt, ali do BHRT-a je da to organizira. I do njihovog menadžmenta i njihovog kontakta s privrednim subjektima, mogućim sponzorima i ljudima koji bi mogli pomoći. To je od presudne važnosti. Ipak, ja se ne bavim tim poslom. Oni sigurno imaju i svoje probleme, ali zaista bi mi bilo drago da naprave to, barem za iduću godinu.

Bez poziva iz susjedstva

S obzirom na Harijev izuzetan uspjeh na Eurosongu, zanimalo nas je da li je bilo poziva iz zemalja regiona da ih predstavlja.

- Ne, nikada me nisu kontaktirali niti pitali da učestvujem u njihovim projektima - kazao nam je kratko Hari Mata Hari.