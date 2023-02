Novak Đoković zaradio je milione, a sinu nije platio instruktora skijanja

Maženje sa kćerkom na obali mora i učenje sina da skija potpuno su raznježili tenisera na odmoru koji je proveo s porodicom.

Iako mu na poslovnom planu ne cvjetaju ruže jer je poslje šestomjesečne pauze na Australijan openu stigao do četvrtog kola, nakon čega je uslijedila operacija lakta, Novak Đoković uživa u porodičnom životu. Mali rituali sa suprugom Jelenom i nasljednicima Tarom i Stefanom vratili su mu osmijeh na lice i pomogli da se potpuno oporavi.

Odlazak na planinu, gdje je trogodišnjeg sina učio da skija, a potom povratak u Monako, gdje je pored mora šetao s nasljednicom, neprocjenjivi su za našeg šampiona. Novak nikad nije krio da je porodica stub njegovog uspjeha, bez obzira na to da li se radi o njegovim roditeljima i braći ili porodici koju je osnovao sa suprugom Jelenom.

- Novak je odgojen tako da bude porodičan čovjek, iako život profesionalnog sportiste to ne omogućava. On je uvijek dobro balansirao između karijere i porodice jer nije želio da propusti odrastanje svojih nasljednika. Kada je dobio sina Stefana, njegovoj sreći nije bilo kraja - to mu je dalo dodatnu motivaciju da bude bolji. Rođenjem kćerke shvatio je šta znači kada ljudi kažu da je odnos očeva i kćerki poseban. Djeci je maksimalno posvećen i trudi se da s njima uživa svakog trenutka. Čak i kada nije zadovoljan na terenu, oni su njegovo utočište, ali i mjesto gdje puni baterije i dobija dodatnu energiju - kaže naš izvor.

- I sada, nakon što se operirao u Švicarskoj i oporavio, opet je putovao s porodicom pred turnire koji ga uskoro očekuju. Svi su bili oduševljeni kad su na planini vidjeli kako uči sina da skija. Naravno da su svi svjesni da Novak može svom nasljedniku platiti najboljeg instruktora, ali je on želio da bude taj koji će Stefanu pomoći da napravi prve korake na stazi, baš onako kako su to njegovi roditelji činili s njim. Pun strpljenja, a ujedno i radosti što sa Stefanom može skijati, satima je provodio vrijeme s njim na snijegu. Osim što se trudi da Stefana oslobodi straha kad je na skijama, Novak i Stefan su pravili Snješka Bijelića, valjali se po snijegu i grudvali. S njima je bila i Jelena, koja je njihove igrarije bilježila na snimcima i fotografijama. Novak je iskoristio priliku i da trenira na snijegu, pa je tako spojio lijepo i korisno.