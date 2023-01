Stojković: Bosanci su zasluženo prošli, a i meni je zadovoljstvo zbog toga

U treći krug takmičenja direktno ih je prošlo osmero, od kojih su čak četvorica iz BiH. To su Anid Ćušić iz Mostara, Emrah Emšo iz Hadžića, Elmir Buljubašić iz Srebrenika te Faruk Pečenković iz Bihaća, dok je u baražu mjesto izborio i Semir Draganović iz Ključa.

Dodao je da najviše truda ulaže u stajlig, a ima i svog stilistu Dejana Miličevića iz Beograda. Sva petorica talentiranih momaka iz naše zemlje oduševila su sedmočlani žiri, koji je za njih imao samo riječi hvale i poneki savjet.

Jedan od njih je i Dragan Stojković Bosanac, koji je često dok su takmičari izvodili numere dizao ruke uzrak kao znak uživanja.

- Gledamo ko kako pjeva, a ne ko je odakle došao. Činjenica je da su oni pjevali najbolje i zato su i prošli. Zasluženo su prošli, bez obzira na moje prisustvo tamo, a možda sam nesvjesno ponekad pristrasan. Kad neko ne zna pjevati, da mi je rođeni brat, ne bih ga pustio. Ipak, moram priznati da mi je zadovoljstvo što su prošli – otvoreno je kazao Bosanac.

Šlag na tortu

Dodao je da su Pečenković i Draganović, koji su se borili u duelu za prolaz, ostavljeni za kraj kao šlag na tortu.

- Najgore je što ne mogu odjednom dvojica proći. Pravila se ne mogu kršiti. Dobro je što je prošao momak iz Bihaća, jer je njemu prvi put da učestvuje u “Zvezdama Granda”. Traže se isključivo pjevanje i kvalitet. I rado dignem ruke kad neko baš dobro zapjeva kao što su oni – poručio je Bosanac.

Nemam favorita, to ne bi bilo pošteno

- Samo pjevanje je važno. Muzika, muzika i muzika. Onaj ko dobro pjeva, taj prolazi. Favorita nemam, ne ulazim u to niti ga želim imati. Mislim da je to krajnje pošteno, inače bi svaki član žirija stalno glasao samo za svog favorita, a to ne bi bilo pošteno prema ostalima – rekao je Bosanac.