Na bini sam ravnopravan sa sinom Adnanom, tako funkcionira rokenrol

Legendarna sarajevska grupa “Bombaj štampa”, koja je na sceni već 36 godina, započela je 2018. radno. Nakon kratke pauze, ponovo su počeli s koncertnim aktivnostima. Pored nastupa u Sarajevu, na olimpijskoj ljepotici Bjelašnici, vječni rokeri prodrmali su i raju u Beogradu, i to nakon 28 godina.

A imali su i dobru svirku u Cirihu, gdje su se pjevali hitovi “Kad si kupim mali motorin”, “Bolje letim sam”, “Često poželim”, “Uzalud me podsjećaš”, “Jogging kroz Alipašino Polje”...

Ponovo jaše

Kakva je atmosfera bila, da li ih je raja poželjela i kakve planove imaju, pitali smo Nedima Nedu Babovića, gitaristu i jednog od članova, pored Branka Đurića Đure, koji je zaslužan što su ovako dugo na sceni.

- “Bombaj štampa” ponovo jaše. Atmosfera je na nastupima bila nevjerovatna. Uživali smo sa publikom, a i zbog toga što ponovo sviramo – rekao je Babović.

Kakvi su planovi “Bombaj štampe”?

- Slijedi singl koji ćemo objaviti u maju, a do kraja jeseni i naš četvrti studijski album. Pjesme su već gotove, samo čekamo termin da uđemo u studio s bendom. Album ćemo, najvjerovatnije, snimati u Beogradu. Stilski će to biti nastavak onoga gdje smo stali na prošlom albumu, s nekoliko novih iznenađenja. Radni naziv je “Udari me nečim”. Nakon toga, ljeto je, također, već sada rezervirano za nove nastupe, uglavnom na festivalima. Za kraj godine pripremamo i veliki koncert u Sarajevu.

Inžinjer elektrotehnike

Na bini Vam je i sin bio podrška. Kakav je to osjećaj i ima li sukoba generacija?

- Da, moj sin Adnan svirao je bas na nekoliko nastupa “Bombaj štampe” tokom zime. On je inžinjer elektrotehnike i muzika mu nije profesija. Ja najviše volim nastupe uživo i tu, zaista, uživam. Ali, kad tu sreću, kao roditelj, dijelite sa svojim djetetom, to je, zaista, nevjerovatan osjećaj. Mada moram reći da smo na bini potpuno ravnopravni, jer jedino tako funkcionira rokenrol bend. Tu nema mjesta za sukob mišljenja, jer svi radimo za jedno, a to je da budemo najbolji i najzabavniji za publiku koja je došla da nas sluša.

Jesu li se desile neke promjene u bendu?

- To su normalne stvari. Naš basista Erni Mendelo (Ernie Mendello), nažalost, nije više dio “Bombaj štampe”. S novom postavom imali smo nastupe u Beogradu i Cirihu i više smo nego zadovoljni kako smo zvučali.

Nije lako, ali je zabavno

Vaša ocjena muzičke scene?

- Što se tiče rok muzike, mislim da ima dosta dobrih novih pjesama i albuma. Samo oni u moru informacija, jednostavno, ne dolaze do izražaja, jer su u istom košu sa mnogim vještačkim i apsolutno nebitnim sadržajima. Razlog je i taj što su bendovi pomalo zapostavili nastupe uživo, a to je jedino mjesto gdje danas možeš dokazati publici da nisi “fake news”. Nije lako, ali je zabavno.