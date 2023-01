Kejtlin sa zaručnicom želi dijete: Ima majčinske osjećaje

Tokom braka s Kris (Kriss) je prigrlila njene kćeri Kim, Kurtnej (Kourtney) i Kloi (Khloe), koje je dobila s pokojnim advokatom Robertom Kardašijan te joj je pomagala pri odgoju. No, sada ona i Hačkins, transrodna manekenka, istražuju opcije kako dobiti svoje dijete.

Džener je za američki časopis ''Closer'' nedavno rekla kako želi dijete bez obzira na to što ima 68 godina, jer se još osjeća ''dovoljno mlado i zdravo''. No njene se kćeri brinu da 46 godina mlađa Hačkins, koja je u drugačijoj životnoj fazi, na nju vrši pritisak. Kejtlin to opovrgava i kaže da je ''još spremna na izazov koji predstavlja malo dijete''. Zaručnice trenutno razmatraju umjetnu oplodnju.