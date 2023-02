Kenja Vest šokirao fanove: Pokazao nikad viđenu fotografiju Vitni Hjuston i navukao bijes porodice

Reper Kenja Vest (Kanye West) prošle je sedmice kupio fotografiju pokojne pjevačice Vitni Hjuston (Whitney Huston) na kojoj se vidi nered u njenoj kupaonici prepunoj razbacanih tableta. Za haotičan prizor iz narkomanske prošlosti neprežaljene pjevačice ekscentrični je suprug starlete Kim Kardashian iskeširao oko 140 hiljada KM, a sve za promociju novog albuma repera Pusha T-ja. Sporna će fotografija “krasiti” naslovnicu CD-a, čime se dotični već pohvalio na Instagramu.



Posve izrevoltiran reperovim potezom, oglasio se bivši suprug preminule zvijezde Bobi Braun (Bobby Brown).

- Zaista je odvratno što je Vest uopće išao kupovati takvu fotografiju, a još je gore što ju misli upotrijebiti za promociju novog Pusha T-jeva reperskog albuma ‘Daytona’. Zašto bi iko to stavio na naslovnicu albuma? To nije samo neukusno, već i ludo. Kanje je pretjerao s takvim potezom, neko bi ga trebao ispljuskati, a ja sam prava osoba za to - izjavio je Broun za američki ''Rolling Stone''.



Scena je navodno snimljena 2006. u Vitnijinoj vili u Atlanti. Vest, koji je koproducent albuma, kaže da će to biti prekretnica u američkoj rep glazbi.