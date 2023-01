Robert Redford odlazak sa stilom

Glumački veteran Robert Redford (82) pojavit će se posljednji put ispred kamere u filmu „The Old Man and the Gun“. Prije nekoliko dana objavljen je trejler, a prema riječima stručnjaka, ako se Redford penzioniše nakon ove uloge, uradio je to sa stilom kakav se od njega i očekivao.



U svom posljednjem glumačkom angažmanu Redford tumači glavnu ulogu u istinitoj priči o Forestu Takeru (Forrest Tucker), koji je pobjegao iz zatvora u sedamdesetoj godini.

Ulaganje novca

Nakon toga, nastavio je pljačkati u inat policiji i vlastima, a društvo i zajednica su u tome svemu pronalazili zabavu. Taker za vratom ima detektiva Džona Hanta (John Hunt), utjelovljuje Kejsi Aflek (Casey Affleck), koji postaje opsjednut njime, želeći ga vratiti u zatvor.

Žena koju glumi Sisi Spejsek (Sissy Spacek), bez obzira na Takerovu profesiju, i dalje ga voli. Osim Afleka, Redforda i Spejsek, u filmu glume i Deni Glover (Danny Glover), Tom Vejts (Waits), Tika Sampter (Sumpter) i Elizabet Mos (Elisabeth Moss).

„The Old Man and the Gun“ bit će prikazan na jednom od jesenjih filmskih festivala, a kinopremijera je zakazana za 28. septembar.

Čarls Robert Redford (Charles) rođen je 18. avgusta 1936. godine u Santa Moniki. Po završetku osnovne škole upisuje srednju školu u Los Anđelesu, gdje se posebno ističe u bejzbolu zbog čega dobija i stipendiju na Univerzitetu u Koloradu. Nakon toga je upisao studije slikarstva u Bruklinu, a 1957. godine odlazi u Evropu kako bi se bavio slikarstvom. Ipak, on shvata da ga pravljenje slika ne čini toliko sretnim i da se ono čime bi zaista želio da se bavi, zapravo nalazi u filmskoj industriji. Njegova glumačka karijera počela je još krajem pedesetih godina.

Ono što Redforda izdvaja od većine kolega jeste i visoka inteligencija. Zarađene milione nije trošio bahato na alkohol, žene, zabave i različite vrste narkotika, on je svoj novac ulagao. Pažljivo je razmišljao šta će biti najisplativije i tako je kupio klizalište, ali i ulagao svoj novac koji mu se kasnije višestruko vratio. Vremenom je izrastao u pravog filantropa i jednog od boljih biznismena pa je tako osnovao filmski festival pod nazivom „Sundance“, koji se nalazi samo pedeset kilometara od skijališta koje je kupio.

Režija i produkcija

Sredinom sedamdesetih bio je najpopularniji glumac u Holivudu pa je tako mogao birati u kojim će filmovima glumiti. Tih godina izlazili su sjajni filmovi koji su doživjeli veliki uspjeh. Hitovi su postali filmovi „Veliki Gatsby“ i „Tri kondorova dana“. U ostvarenju „Svi predsjednikovi ljudi“, osim glume, pokazao je izvrstan talenat i kao producent. Tih godina počeo je više da se zanima i za režiju i produkciju.

Iako je imao sve uvjete da postane vodeći zavodnik u Holivudu, on se odlučio za mirniji stil života. Oženio se 1958. s Lolom van Vagenen (Wagenen), s kojom je bio u braku sve do 1985. Njih dvoje dobili su troje dece. Nakon razvoda bio je u vezi s glumicom Sonjom Bragom (Sonia). Potom je upoznao njemačku slikaricu Sibil Zargas (Sibylle Szaggars) i oženio se s njom. Prošao je put od plavokosog zavodnika do intelektualca s integritetom i borca za ljudska prava. Definira se među one umjetničke i intelektualne ličnosti koje su po mnogo čemu nadrasle Holivud i samu kinematografiju.

Bez „Oskara“ za glavnu ulogu

Prvu filmsku ulogu dobio je 1962., a nakon sedam godina postao je svjetska zvijezda.

U karijeri je glumio u više od 30 filmova, uključujući „Žaoku“, „Tri dana Kondora“, „Veliki Getsbi“, „Svi predsjednikovi ljudi“ i „Moja Afrika“. Godine 1981. je dobio „Oskara“ za režiju filma „Obični ljudi“. Usprkos brojnim nominacijama, više od deset, ipak nikada nije osvojio „Oskara“ za najbolju ulogu.