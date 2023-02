Najpoznatija loto-djevojka udaje se 1. jula: Bit ću mlada koja će sama uviti kosu

Omiljeno TV lice, Suzana Mančić udat će se 1. jula za dugogodišnjeg vjerenika, grčkog bankara Simeona Ocomokosa. Sve je spremno da se tog dana u crkvi na otoku Pilion jedno drugom zakunu na ljubav.

- Bit ću mlada koja će sama uviti kosu, staviti papilotne i isfenirati se. Jedino sam u dilemi da li da uzmem veo ili ne. Na pravom vjenčanju ga nisam imala i dalje se kajem zbog toga - iskrena je Suzana.

Vjenčanje je zakazano u crkvi na otoku Pilion, gdje Simeon ima kuću.

Naravno da će Simeon reći "ne", dok ću ja reći "da", jer na grčkom ne znači da. Nećemo se pridržavati nekih tradicionalnih običaja, ali ću se svakako potruditi da ga nagazim - otkriva Suzana.

Prvi ples sa suprugom odigrat će uz evergrin pjesmu “Samo jednom se ljubi”, a vjerovatno će i u jednom trenutku i sama zapjevati. Haljinu je pripremila još prije dvije godine, ali tada su morali da odgode vjenčanje u Veneciji.

- Ni ovog puta nisam htjela da pričam ništa, da me ne bije maler kao do sada. A što se haljine tiče, eno je u ormaru, spremna. Nije riječ ni o kakvoj vjenčanici, bilo bi mi i glupo da se je obučem, da se po drugi put udajem u njoj, i to u ovim godinama. Ona je zanimljiva, bijele boje, odnosno, nije ni bijela, ni drap, ni siva - kazala je.